Mein Vater, der rechtsradikale Terrorist Wie Traudl Bünger ein Familiengeheimnis lüftet

Es ist Zeit, dachte Traudl Bünger. Jetzt würde sie ihren Vater zur Rede stellen. Sie stieg auf den Dachboden. Einfach würde es nicht werden, das wusste sie.

Es war nie einfach gewesen mit ihrem Vater zu sprechen, einem Ingenieur mit rechtsradikalen Ansichten. Auf eine unheimliche Weise hatte er sich immer entzogen. Und seit er tot war, würde es nicht einfacher werden, an ihn heranzukommen.

Auf dem Dachboden fand sie seine Hinterlassenschaften. Liebesbriefe, Fotos, ein Exemplar von „Mein Kampf“ sowie drei Taschenuhren, die zu Zeitzündern umgebaut waren.

Es sollte mehrere Jahre anstrengender Archivrecherchen benötigen, um den Vater zum Sprechen zu bringen. Beinahe würde Traudl Bünger schon nicht mehr darauf hoffen, da stieß sie auf das Protokoll einer Vernehmung. Ihr Vater redete über etwas, das er vor der Familie immer verborgen gehalten hatte. Doch die Antworten waren enttäuschend. Erstens log er. Zweitens log er schlecht. Drittens kam er damit durch.

Ich suche nach einer schönen Erinnerung an meinen Vater. Ich weiß, dass es sie gibt. Doch ich finde sie nicht. Traudl Bünger in ihrem Buch „Eisernes Schweigen“

Heinrich Bünger wurde nicht verurteilt für eine Serie von Bombenanschlägen in Italien, an denen er 1962 beteiligt gewesen war und die ein Todesopfer gefordert hatten. Zeit seines Lebens zeigte Heinrich Bünger, auf diese Tat angesprochen, ein rätselhaftes Lächeln, aber sagen würde er nichts. Er blieb seiner Linie treu, sein eisernes Schweigen zu bewahren.

„Eisernes Schweigen“, so heißt das Buch, das Traudl Bünger über ihre mühsame Aufarbeitung des Falls geschrieben hat. Es ist ein vielschichtiges Buch, das in dem Bemühen, ein Familiengeheimnis zu lüften, tief in die Nachkriegsgeschichte eintaucht und ein frühes, vergessenes Kapitel des rechtsradikalen Terrors beleuchtet.

Es geht um nationalistische Studenten aus der Bundesrepublik und Österreich, die sich Anfang der 60er Jahre in den Südtirol-Konflikt einmischen und ihr Fantasma eines großdeutschen Reichs mit Sprengstoffanschlägen aufleben lassen. Heinrich Bünger, der studierte Chemiker, war einer von ihnen.

„Dass mein Vater in Untersuchungshaft saß und angeklagt war, wussten wir“, sagt Traudl Bünger an einem sonnigen Montagvormittag in Köln, wo die 48-Jährige mit ihrer Familie lebt. „Aber er hat uns nie gesagt, ob die Vorwürfe stimmten. Es wäre auch mal schön gewesen zu erfahren:, ,Ja, ich habe das gemacht aus folgenden Gründen.‘ ‚Ich fand das damals richtig.‘ ‚Es ist jemand umgekommen, aber unsere Absicht war das nicht.‘ Solche Fragen konnten nicht gestellt werden.“

Aktivisten vom Befreiungsausschuss Südtirol (BAS) verübten 1961 zahlreiche Sprengstoffanschläge in Südtirol. Im Juni des Jahres gipfelten diese Aktionen in der „Feuernacht“, in der 37 Strommasten gesprengt wurden. © picture alliance / SZ Photo/amw

Immer nur dieses vielsagende Lächeln.

Ein Geheimnis zu hüten, ist eine gefährliche Sache. Sein Schatten legt sich auf Familie und Nachkommen, bis diese es nicht mehr aushalten. Man spürt etwas, und weiß nicht, was. Manche zerbrechen daran.

Traudl Bünger ist nicht zerbrochen.

Doch fangen wir mit dem Offensichtlichen an: blonder Kurzhaarschnitt, offenes Lächeln, und an diesem Tag in einen jeansblauen Einteiler gekleidet – die Kulturmanagerin tritt selbstbewusst, elegant auf. Zu reden, bereitet ihr Vergnügen. Auch in dem allgemeinen Sinne, dass sie Gespräche für einen Segen hält, eine „menschliche Qualität“, wie sie sagt. Manchmal überschlägt sich ihre Stimme.

14 Jahre war sie für das Programm von Deutschlands größtem Literaturfestival lit.Cologne zuständig und konzipierte andere Festivals. Mit Roger Willemsen schrieb sie ein Bühnenprogramm über die „Weltgeschichte der Lüge“. Als sie sich 2018 neuen Aufgaben zuwenden wollte, entstand das Buchprojekt.

Der Lohn für Italiens Rolle im Weltkrieg

Anfangs dachte sie, dass sie nur die richtigen historischen Standardwerke konsultieren müsse, um die Rolle ihres Vaters zu verstehen. Doch da war nichts, auf das sie sich berufen konnte.

Das Buch © kiepenheuer & witsch Traudl Bünger: Eisernes Schweigen. Das Attentat meines Vaters - Eine deutsche Familiengeschichte. 384 Seiten. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2024



Traudl Bünger begriff, dass sie nicht nur einem Familiengeheimnis auf der Spur, sondern auch im Begriff war, „blinde Flecken dieses Landes“ zu enthüllen.

Heinrich Bünger war wie sein Bruder aktives Mitglied des rechtsradikalen Bundes Nationaler Studenten (BNS) gewesen, einer Kaderschmiede für spätere Parteigründungen wie die NPD. 1961 wurde der BNS verboten. Als die Bünger-Brüder im Oktober 1962 ein Auto bestiegen, um getarnt als Touristen in die Alpen zu fahren, gärte der Konflikt um Südtirol bereits seit einiger Zeit, eine politische Lösung war nicht in Sicht.

500 Jahre lang war Tirol Teil der habsburgischen Monarchie gewesen. Als das österreichische Kaiserreich nach dem Ersten Weltkrieg zerfiel, wurde Tirol 1919 entlang des Alpenhauptkamms geteilt und der Süden Italien zugesprochen wegen seiner Rolle, die es im Krieg eingenommen hatte. Südtirol war der Lohn, als Teil des „Dreierbunds“ nicht in den Krieg eingetreten zu sein und sich stattdessen auf die Seite Englands, Frankreichs und Russlands geschlagen zu haben.

Traumziel der Deutschen. Südtirol in den 60er Jahren. © imago images / United Archives/Erich Andres

Mit der Machtübernahme der Faschisten in Italien verschärfte Mussolini die Kontrolle und trieb die rigorose Eingliederung der zu einem großen Teil deutschsprachigen Region voran. Gegen den Status quo begehrten nicht nur Bauern auf, die sich auf ihrem eigenen Land marginalisiert fühlten.

Der Konflikt zog rechtsradikale Aktivisten wie Norbert Burger an, Jahrgang 1929, Niederösterreicher. Er gründete den „Befreiungsausschuss Südtirol“ (BAS), eine separatistische Gruppierung, deren militanter Arm auch vor Gewalt nicht zurückschreckte. In einer Nacht 1961 jagte sie 37 Strommasten in die Luft. Mitstreiter rekrutierte Burger in deutschen und österreichischen Studentenverbindungen.

Bomben in Reisetaschen, das war neu

Wie und ob Heinrich Bünger (Deckname „Willi“) mit Burger in Verbindung trat oder nur ein Mittäter Kontakt mit ihm hatte, ist unbekannt. Überhaupt finden sich viel weniger Zeugnisse von ihm in den Akten als von seinen drei Gefährten, die am 15. Oktober 1962 in einem Ford 17M, marokkogrün, Luxusausstattung, Richtung Alpen fahren. Es waren der Österreicher Peter Kienesberger, Manfred Schjröder aus Berlin und Fritz Bünger.

Heinrich soll davon ausgegangen sein, heißt es, dass sie wieder mal Strommasten sprengen würden, was die gängige Methode des BAS-Terrors gewesen war. Menschenleben sollte der Widerstand nicht kosten, das war bislang die Devise gewesen.

Doch diesmal hat die Gruppe Radikaleres im Sinn. Möglicherweise wurde sogar die Ermordung eines leitenden Carabiniere erwogen. In diesem Punkt widersprechen sich die Quellen.

Jedenfalls wird ein erster Sprengsatz in der Gepäckaufbewahrung des Bahnhofs von Verona deponiert. Am selben Tag geht es weiter nach Trient, wo eine zweite Bombe scharf gemacht und in einer Reisetasche versteckt am Bahnhof abgegeben wird. Die dritte Sprengladung platzieren die vier jungen Männer in Bozen. Sie wird später an einer Schule entdeckt. Was auch die Terroristen überraschte.

Die primitive Konstruktion eines Zeitzünders, die Manfred Schröder 1963 in Ost-Berlin verwendete. Sie dürfte der ähneln, der sich die Attentäter von Verona, Trient und Bozen im Oktober 1962 bedient hatten. Schröder war einer von ihnen gewesen. © Traudl Bünger / BStU

Hatten sie doch einen Anschlag auf die Bozener Parteizentrale italienischer Neofaschisten verüben wollen. So wird Peter Kienesberger es später aussagen. Da sich jedoch Mieter im Haus des Movimento Sociale Italiano befanden, habe man die Polizei verständigt, damit diese das Gebäude rechtzeitig räumen konnte. Offenbar zu früh. Die primitive Bombe dürfte entschärft und von der Polizei selbst an der Schule „versteckt“ worden sein, „um den ,Freiheitskämpfern‘ ein Blutbad zu unterstellen“, wie Kienesberger vermutete.

Als die Bombe in Trient mitten in der Nacht planmäßig hochgeht, ist der Bahnhof menschenleer. Niemand wird verletzt.

Der Zündmechanismus in Verona löst hingegen nicht korrekt aus. Die Explosion erst am Nachmittag des 20. Oktober 1962 tötet Gaspare E., der in der Gepäckaufbewahrung arbeitet.

Der Ingenieur Heinrich Bünger hatte den Zündmechanismus mit Hilfe einer einfachen Taschenuhr gebaut.

Sie habe „immer besonders große Anstrengungen unternommen, im linken Sinne ein guter Mensch zu sein“, sagt Traudl Bünger auf die Frage, was die lebenslange Verdrängung der Schuld durch ihren Vater mit ihr selbst gemacht habe. Lange habe sie die Abdrücke ihrer rechtsradikale Sozialisation mit übertriebener Härte betrachtet, die keinen Raum für Gnade ließ. „Das ist sehr anstrengend und hört nie auf.“

Zu dieser Härte gehört auch ein Satz, den Bünger zu Beginn ihres Buches notiert. Sie suche „nach einer schönen Erinnerung“ an ihren Vater, schreibt sie. „Ich weiß, dass es sie gibt. Doch ich finde sie nicht.“

Dabei gab es durchaus eine Verbindung. Vielfältig war sie nicht, räumt Traudl Bünger ein. Zusammen ins Museum gehen? In ein Konzert? Fehlanzeige. Wenn man einen schönen Kinoabend haben wollte, musste der Film sehr genau ausgesucht sein. Die Kommentare wären sonst unerträglich geworden. Für eine alltägliche Vater-Tochter-Beziehung war der Vater „viel zu angespannt“, sagt Traudl Bünger.

Im Stasi-Verhör bricht der Verdächtige ein

In der Psychoanalyse ist dieser Abwehrmechanismus als Regression bekannt. Angst wird bewältigt, so die Erklärung, indem sich der Mensch auf ein früheres Stadium seiner Persönlichkeitsentwicklung zurückzieht. Margarete und Alexander Mitscherlich haben diese emotionale Verkrümmung in den 60er Jahren mit der „Unfähigkeit zu trauern“ verbunden.

Mit diesem Sprengstoffpaket wurde Manfred Schröder in Ost-Berlin ertappt. © Traudl Bünger / BStU

Tatsächlich reagierte Heinrich Bünger auf seine Schuldverstrickung nach dem Schema: arbeiten, ignorieren, arbeiten. In Briefen an seine spätere Frau malt er sich die Zukunft idylisch aus. Ein gemeinsames Heim und friedliche Sonntage. „Ich erinnere mich an genau einen friedlichen Sonntag“, schreibt Traudl Bünger.

Nach der Verhaftung eines Mitstreiters, der im Oktober 1963 in Ost-Berlin beim Legen mehrerer Bombenpakete erwischt worden war, drohte das Netzwerk aufzufliegen. Die Stasi benötigte nicht lange, um Manfred Schröder zum Reden zu bringen. Er lieferte Informationen zu sämtlichen Kompagnons und Taten.

Da hätte der Fall eine frühe Wendung nehmen können. Stasi-Chef Erich Mielke höchstpersönlich leitete die Ermittlungen in der Sache „Aktion Internazi“. Der SED-Staat baute den Vorgang zu einem Propagandaerfolg gegenüber dem Westen auf nach dem Motto: BND-Agent verübt Terroranschläge, deshalb ist der antifaschistische Schutzwall berechtigt. In diesem ideologischen Feuerwerk ging vieles verloren, was für einen Anfangsverdacht ausgereicht hätte.

Albert Norden, Oberstaatsanwalt der DDR, verkündet im Dezember 1963 öffentlich, dass ein gewisser „Willi Bünger, alias ,Franz‘ […] die Sprengkörper komplettierte und legen half.“ Heinrich Bünger war aufgeflogen.

Doch erstmal geschah nichts. Die „FAZ“, die Nordens Ausführungen zusammenfasste, unterschlug diesen Aspekt. Der BND tat den Schauprozess gegen Schröder als sowjetzonales Ablenkungsmanöver ab und bestritt jede Beteiligung. Und überhaupt spielte der Südtirol-Komplex im Prozess gegen Schröder nur eine Nebenrolle. Westdeutsche Behörden werden lange brauchen, den Aussagen Schröders einen Wert beizumessen.

Der Konflikt war gar nicht zu umgehen. Traudl Bünger über das Verhälnis zu ihrem Vater

Bevor Traudl Bünger 1975 geboren wird, hat ihr Vater sein Studium in Clausthal-Zellerfeld beendet, eine Promotion mit „Summa cum laude“ abgeschlossen und ist 1966 zum ersten Mal verhaftet worden. Sechs Monate saß er in U-Haft. Seine Verteidigungsstrategie: eine Geschichte erfinden und es durchziehen.

In dem Verhör sagte er, dass er sich an Details nicht erinnern könne. Das war gelogen, weiß die Tochter. Er konnte sich zeitlebens an jedes Detail erinnern. Doch nachweisen konnte man ihm nichts. Danach fand er einen Job bei Dynamit Nobel und machte Karriere.

Traudl ist erst wenige Monate alt, da wird ihr Vater ein zweites Mal festgenommen, Hausdurchsuchung inklusive. Es kommt zu einer Gegenüberstellung mit Manfred Schröder, der in der Zwischenzeit aus der DDR-Haft entlassen worden war. Zu seinem politischen Engagement befragt, sagt Bünger, er habe sich „im Sinne der 1848er für die Einheit Deutschlands engagiert“. Ob er Manfred Schröder kenne? „Nicht persönlich!“, antwortet er.

Traudl Bünger wird in dieser Antwort später die ihr wohlvertraute gelegentliche Spitzfindigkeit ihres Vaters wiedererkennen, die ihre Kindheit geprägt hat. Bünger kannte den Komplizen nur deshalb „nicht persönlich“, weil er ihm damals unter seinem Decknamen begegnet war.

Für ein normales Familienleben zu angespannt

Bis 1981 wird sich das Verfahren gegen ihn und weitere Verdächtige hinziehen, dann ergebnislos eingestellt werden. Denn Beschuldigte haben nach einem BGH-Urteil das Anrecht auf einen angemessen zügigen Rechtsweg. Wenn Traudl Bünger diese Zeit auf einen Begriff bringen soll, dann ist das: „Oberflächenspannung.“

Dieses Wort ihres Vaters fällt ihr ein. Er hat es ihr mal erklärt, nachdem sie als kleines Kind Wasser auf der Terrasse ausgegossen hatte. Da es nicht sofort in den Ritzen zwischen den großen Pflastersteinen versickerte, sagte sie, dass das Wasser feige sei. Es habe Angst, da reinzulaufen. „Nein“, sagte der Vater, der immer auf alles eine logische Antwort wusste, „das ist nicht Feigheit, sondern die Oberflächenspannung.“

Ein gescheiter Mann. Umso schwerer wog die eine Sache, zu der er schwieg, und die ihn in einer Blase leben ließ, unerreichbar für alle.

Die italienische Regierung baute Wohnhäuser in Bozen, die 1961 zum Ziel einer Anschlagsserie wurden. © picture alliance / dpa/dpa

Zweimal wurde Traudl Bünger in den 80ern zu einem Jugendlager des Bundes Heimattreuer Jugend (BHJ) geschickt. Viele Verwandte waren dort gewesen, einer Kaderschmiede von Neonazis, die sich unter dem Verbotsdruck offiziell entradikalisiert hatte und nationalistische Werte über erlebnispädagogische Elemente transportierte – Gemeinschaft und Abenteuer erleben, der Natur Robinson-mäßig trotzen, sich groß und gestärkt fühlen, wenn man gemeinsam an der Fahne sang.

Traudl Bünger bekam jedes Mal so schreckliches Heimweh, dass sie von ihrem Vater abgeholt werden musste. Eine „Abstoßungsreaktion“ nennt sie das heute. Dieser Pfad in die Ideenwelt ihres Vaters war ihr also versperrt. Und auch gegen jeden anderen rebellierte sie.

Sagt man, ok, egal? Traudl Bünger fragt sich, wie man mit einem Holocaust-Leugner in der Familie diskutieren soll

„Der Konflikt war gar nicht zu umgehen“, sagt sie. Eine Kindheit an der Seite eines Holocaust-Leugners ließ sie gleichzeitig in zwei Sphären leben. Da war einerseits der breite „Nie wieder“-Konsens in den 80er Jahren, der sich durch die Lehrpläne der Schulen zog. Andererseits war es ihr nicht möglich, erzählt sie, diesen Konsens zu leben, ohne dass dieser Schritt zuhause für Unfrieden gesorgt hätte. „Dafür gab es keine Lösung. Jeder Streit endete in der postfaktischen Sackgasse.“

Jetzt, in dem weißen Zimmer, hallen die Stimmen von den kahlen Wänden wieder wie in einer Praxis. Vor dem Fenster auf einem Rasenstreifen blühen Gänseblümchen. Man könnte auch einfach um die Ecke in einem der Cafés des Kölner Szeneviertels in der Morgensonne sitzen und die Dinge auf sich beruhen lassen. Aber Traudl Bünger fragt sich, warum sie ihren Vater nicht schon viel früher mit Originaldokumenten konfrontiert hat, die seine Aussagen widerlegt hätten.

Frühe Vorläufer des NSU-Terrors

Sie habe die Eskalation gescheut, sagt sie. „Wie hätte ich darauf reagieren sollen, dass er historische Dokumente für Fälschungen hielt? Sagt man dann, ok, egal? Oder hätte ich die Konsequenz ziehen und sagen müssen, ich muss mein Studium selbst finanzieren und kann auch nicht mehr Weihnachten mit dir feiern.“ Sie liebten einander ja, trotz allem. Außerdem fing die Mutter mit ihrer Herzensgüte vieles auf. Die habe nie einen Unterschied zwischen Menschen gemacht, sagt die Tochter.

Familie Bünger, drei Frauen und der Vater, fand ein Arrangement, mit der notorischen Überspannung umzugehen. Essen war eine Brücke. Wenn die Tochter ihm seine Leibspeise machte, „war er glücklich“. Und irgendwann waren auch Familienurlaube in Südtirol wieder möglich.

Sterzing in Südtirol. © imago/serienlicht

Die Tat war verjährt. Und seit 1972 regelte ein kompliziertes Autonomiestatut die Rechte der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol.

Von heute aus betrachtet waren die Bombenleger im Bergidyll eine frühe Vorstufe von neonazistischen Terrorgruppen wie dem NSU. Doch als Terroristen galten sie zu ihrer Zeit nicht. Die Versäumnisse der Behörden zeigen durchaus aktuelle Parallelen.

So bekam der Verfassungsschutz zwar mit, dass sich rechtsnationale junge Männer offensichtlich radikalisierten und auf der Suche nach Sprengstoff waren, aber ging der Sache nicht weiter nach. Die Generalbundesanwaltschaft wurde mehrfach gebeten, die unterschiedlichen Verfahren gegen die Tatbeteiligten an sich zu ziehen, um den Vorgang zu beschleunigen. Aber auch sie tat nichts. Man könne die Relevanz nicht erkennen, lautete das Argument.

„Man hat das nicht gelernt zu sehen“, sagt Traudl Bünger, „weil unser Bild von Terrorismus stark von der RAF und vom Linksterrorismus geprägt ist. Der Rechtsterrorismus hat andere Strukturen, andere Opfer, ist ins bürgerliche Milieu hinein anschlussfähig. Auch ihm geht es um eine andere Gesellschaftsordnung, doch das steht nirgendwo. Ich kann nicht anders, als anzunehmen, dass es meinem Vater auch um Raum für ein deutsches Volk ging, aber das war unsichtbar.“

Der Dachboden des Elternhauses und öffentliche Archive waren die Hauptquellen für Traudl Büngers Recherchen. © Maya Claussen

Als der Vater 2016 sehr plötzlich starb, waren von ihm keine Antworten mehr zu erhalten. Aber der Dachboden des Elternhauses und die Archive gaben Auskunft. Auch Onkel Fritz, der mittlerweile aus Südafrika zurückgekehrt war, erwies sich als gesprächiger Zeitzeuge. Der betagte Herr konnte sich erinnern, weil er sich seine Schuld eingestand. Es wäre also möglich gewesen. Und Traudl Bünger fragt sich, wie muss eine Schuld beschaffen sein, „dass jemand irgendwann nicht mehr anders kann als verdrängen?“

Es ist die stets wiederkehrende deutsche Frage, die vor keiner Generation Halt macht und die Traudl Bünger mit ihrem Recherchekrimi aufbrechen will.

Was habe ich von ihm?, fragt sich die Autorin in „Eisernes Schweigen“ einmal über das Erbe ihres Vaters. Ihr fällt dieselbe Sehnsucht nach dem „Einswerden“ auf. Sie meint: eine toxische Identifikation mit höheren Werten.

Dieser moralische Eifer zeigte sich höchst unangenehm, als im Freundeskreis einmal das Gespräch auf die Verfilmung von Tolkiens „Herr der Ringe“-Epos kam. Sie meinte, die Aufteilung von Gut und Böse sei rassistisch. Und sie regte sich sehr auf, als das von niemandem sonst gesehen werden wollte. Später tat es ihr leid, wie weit sie in der Kontroverse gegangen war. So kategorisch war ihr Vater auch immer gewesen.

Ein direkter Effekt ihrer Erziehung?

„Ich war trainiert worden, die Anstrengung einer Argumentation auf mich zu nehmen. Diese Anstrengung war das Einzige, was ich für meine Welt im Gepäck hatte, um meinem Vater klarzumachen, dass ich nicht einverstanden war mit der Art, wie er die Welt sah.“

Um sich von dem zu unterscheiden, was man liebt, brauchte es eine Härte, die man an ihm ablehnt.