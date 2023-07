Mit 60 noch nie in einer Beziehung Michael sucht jetzt seine erste große Liebe

Nachts, wenn Michael im Bett liegt und nicht schlafen kann, schleichen sie sich an. Umzingelt von den eigenen Gedanken liegt er wach, es spielt die Hitparade der verpassten Gelegenheiten. Wieder einmal.

Da sieht er sich selbst als jungen Mann in Ost-Berlin, wie er lieber allein im Gästezimmer schläft, als nebenan die Nacht mit der Frau zu verbringen, die ihm gerade noch gesagt hat, dass sie beim Sex gerne den Ton angibt. Den ganzen Abend haben sie sich unterhalten, gut verstanden, schließlich hat er sie bis zur Haustür gebracht, sie bat ihn herein. Ihre unverblümte Art überfordert ihn. Andererseits: „Warum hast du dich nicht einfach darauf eingelassen?“, fragt er sein jüngeres Ich. „Du hattest doch nichts zu verlieren.“

Oder er steht in Gedanken wieder vor dieser schönen jungen Frau aus dem Kuschelkreis in Pankow und kann nichts sagen. Das ist auch schon einige Jahre her. Drinnen beim vorsätzlichen Gruppenkuscheln waren sie sich so nah gekommen. Die Berührungen, die Blicke, die ganze Körpersprache, das war eine andere Anziehung als mit den übrigen Teilnehmenden, das spürt Michael genau.