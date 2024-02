Karriereziel Trophy Wife Mit femininer Energie ins Traumleben

Christina Slonova sitzt in einem blauen Blazer vor ihrer Webcam, das blonde Haar streng zurückgebunden, ihr Gesicht schimmert perfekt geschminkt. Langsam spricht sie in die Kamera: „Du als Frau in deiner femininen Energie rennst ihm. Bitte. Nicht. Hinterher.“ Die letzten Worte betont sie, sie blickt die Zuschauerinnen ihres voraufgezeichneten Online-Kurses fast mitleidig an. „Das Jagen ist den Männern überlassen. Und Männer in ihrer maskulinen Energie“, sie macht eine Pause, „die wollen jagen.“