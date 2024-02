Mordversuch mit Ansage Wenn Männer hassen – und niemand einschreitet

Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann, seine Partnerin oder seine Ex-Partnerin zu töten. In Folge 33 des Podcasts „Tatort Berlin“ sprechen unsere Moderatoren Katja Füchsel und Sebastian Leber mit der Anwältin Christina Clemm über die Opfer und Täter von geschlechtsspezifischer Gewalt. Am Beispiel der Tat von Amin Hamdi diskutieren die drei, weshalb bedrohte Frauen in der Bundesrepublik nicht besser geschützt werden.

In dieser Folge gibt Clemm auch Auskunft über die Wirksamkeit des Gewaltschutzgesetzes und über sogenannte Vergewaltigungsmythen, deren Verbreitung Clemm immer wieder in Gerichtsprozessen erlebt – oftmals mit fatalen Folgen für die betroffenen Frauen.

Christina Clemms aktuelles Buch „Gegen Frauenhass“ ist bei Hanser erschienen.

Dieser Podcast wird produziert von Heiko Behr von pressplayproductions.