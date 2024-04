Dänemarks Notre-Dame-Moment Eine Stadt versucht, die Katastrophe zu fassen

Es war der Notre-Dame-Moment der Stadt – und er wirkt nach. Auch zwei Tage nach dem verheerenden Brand der historischen Börse in Kopenhagen am Dienstag steht Dänemark weiter unter Schock. Dänischen Medienberichten zufolge wird erwartet, dass das Feuer erst im Laufe des Donnerstags vollständig gelöscht sein wird. Doch die Aufarbeitung hat längst begonnen.

Die Fragen, die die Ermittler dabei umtreiben, sind essenziell: Wie konnte das Unglück passieren? Welche der im Gebäude befindlichen Kunstwerke haben den Brand überstanden und welche nicht? Und: Wird das Gebäude wirklich wieder – wie bereits am Dienstag angekündigt – vollständig aufgebaut werden können?

Wochenende Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Nach Angaben der Kopenhagener Polizei könnte die endgültige Klärung der Brandursache jedoch mehrere Monate dauern: „Bisher haben wir Verhöre durchgeführt, Überwachungsmaterial sichergestellt und eine große Anzahl von Ermittlungsmaßnahmen gestartet“, sagte Brian Belling, Leiter der Abteilung für Straftaten gegen Personen bei der Kopenhagener Polizei, am Mittwoch in einer Presseerklärung.

Das halbe Gebäude ist zerstört

Aktuell ist unklar, wann die Brandermittler der Polizei Zugang zu dem ausgebrannten Teil des Gebäudes erhalten werden. Es bestehe weiterhin akute Einsturzgefahr, heißt es auf Nachfrage.

Am Mittwochnachmittag wurden dänische Journalisten vom Vorstandsvorsitzenden der Börse, Brian Mikkelsen, durch das Gebäude geführt. Er zeigte ihnen unter anderem den sogenannten „Börsenkorridor“. Das eine Ende des Korridors sei unbeschädigt, das andere jedoch völlig zerstört, berichtete ein Reporter des dänischen Fernsehsenders „TV2“, der vor Ort war.

Schutt und Asche. Große Teile des Innenraums sind fast vollständig verbrannt. © The Danish Chamber of Commerce/dpa

In der Nacht zum Mittwoch bemühten sich rund 50 Feuerwehrleute weiter, die Schwelbrände in dem historischen Gebäude aus dem 17. Jahrhundert zu löschen. Mindestens die Hälfte des Gebäudes ist niedergebrannt. Von den am schlimmsten betroffenen Teilen ist nur noch der Außenmörtel übrig geblieben, um dessen Rettung sich die Einsatzkräfte bemühen. Gleichzeitig wird daran gearbeitet, dass die Fassade des Gebäudes nicht einstürzt und auf die Straße stürzt.

Das Feuer brach am Dienstagmorgen in einem Teil aus, in dem Renovierungsarbeiten stattfanden. Die verängstigten Kopenhagener sahen zu, wie der ikonische Turm auf dem Gebäude, der aus vier stilisierten und ineinander verschlungenen Drachenschwänzen besteht, kurz darauf einstürzte. Der Legende nach sollte dieser Turm, in Dänemark Zepter genannt, die Börse vor Bränden schützen. Das tat er fast 400 Jahre lang.

Doch am Mittwoch wurde berichtet, dass Teile des Drachenturms vor den Flammen gerettet werden konnten: „Ein kleines Licht in der Dunkelheit. Heute Morgen übergab mir einer der großartigen Jungs von den Rettungsdiensten die Spitze des ikonischen Drachenszepters, die die Flammen und den langen Sturz überlebt hatte“, schrieb Brian Mikkelsen auf X. „Das gab uns einen Hoffnungsschimmer. Denn es wird wieder unseren schönen Arbeitsplatz und Kopenhagen schmücken.“

Die Börse müsste schon sehr, sehr beschädigt sein, bevor sie nicht wieder aufgebaut werden kann. Architekt Ole Drachmann gegenüber der dänischen Wirtschaftszeitung „Berlingske“

Mehrere dänische Architekten zeigen sich ähnlich optimistisch und glauben, dass ein Wiederaufbau des Gebäudes grundsätzlich möglich ist: „Die Börse müsste schon sehr, sehr beschädigt sein, bevor sie nicht wieder aufgebaut werden kann“, sagte etwa der Architekt Ole Drachmann gegenüber der dänischen Wirtschaftszeitung „Berlingske“.

Teurer und langer Wiederaufbau

Auch der Architekt Kent Martinussen glaubt, dass die Börse wieder aufgebaut werden kann, betont aber gegenüber „Berlingske“, dass dies Hunderte von Millionen kosten und viele Jahre dauern wird: „Es ist technisch kompliziert“, so Martinussen. ”Aber in Dänemark sind wir wirklich gut darin, historische Gebäude zu nehmen und sie mit Respekt vor dem historischen Wert nach modernen Standards zu gestalten.“

Gemeinsamer Einsatz. Am Dienstag trugen Anwohner auf eigene Faust Kunstwerke aus dem brennenden Gebäude. © dpa/IDA MARIE ODGAARD

Hoffnung spenden den Kopenhagenern auch Berichte über spektakuläre Rettungen: Kunstwerke im Wert von Millionen von Kronen scheinen am Dienstag aus der Börse gerettet worden zu sein. Als das Feuer am schlimmsten wütete, rannten Dutzende Menschen in das Gebäude, um die dort ausgestellten historischen Gemälde herauszuholen.

Eines derjenigen, die vor dem Feuer gerettet werden konnten, ist die „Kopenhagener Börse“ von P. S. Krøyer aus dem Jahr 1895. Das Werk hat einen Wert von mehreren Millionen dänischen Kronen und stellt einige der 50 prominentesten Börsenmagnaten der damaligen Zeit dar. Es ist vier Meter breit und zwei Meter hoch.

Auf Bildern und Videos ist zu sehen, wie mehrere Personen das Gemälde aus dem Gebäude tragen, darunter auch der ehemalige dänische Justizminister Brian Mikkelsen.