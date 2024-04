„Das ist eine nationale Katastrophe“ 400 Jahre Kulturerbe in Flammen – so trauert Kopenhagen um sein Wahrzeichen

Bis um 8:32 Uhr am Dienstagmorgen waren sie immer da: die vier kauernden Drachen, deren Schwänze sich nach oben zu einem schlanken Turm verschlangen und den sogenannte Drachenturm bildeten. Von vielen Orten in Kopenhagen war die Dachspitze der „Børsen“, der ehemaligen Börse im Zentrum der dänischen Hauptstadt, ein zierlicher Blickfang, der aus den eher monumentalen umgebenden Bauten herausstach.

Wenn man mit dem Fahrrad über die Knippelsbrücke zur Arbeit pendelte, am Schlossplatz des benachbarten Parlaments stand, an einem der Kanäle ein Bier trank oder auf dem Weg zu einem entspannten Sommerabend in die Hippie-Enklave Christiania war – die markante Turmspitze war immer zu sehen. Die vier Drachen sollten das Gebäude vor Feuer schützen. Diese Schutzwirkung reichte wohl nicht aus, als die Flammen sie am Dienstag verschlangen.

Kopenhagener Wahrzeichen: Die Alte Börse auf einem Archivfoto von 2019 und einem aktuellen Bild von Dienstagmorgen. © dpa/IDA MARIE ODGAARD

Die Bilder der brennenden Turmspitze, die lodernd am Gebäude hinabfällt, dürften bei Kopenhagener:innen ähnliche Gefühle auslösen, wie es bei Menschen in Berlin der Fall wäre, wenn das Brandenburger Tor zusammenbräche. „Diese markante Aussicht – die wir unfassbar oft im dänischen Fernsehen gesehen haben, wo der Drachenturm im Vordergrund steht – ist auf ewig verändert“, sagt die Geschichtskorrespondentin des öffentlichen Rundfunks Danmarks Radio auf der Website des Senders.

Noch ist die Brandursache unklar, die Umgebung abgeriegelt. Das Gebäude ist derzeit von Baugerüsten umgeben, es wurde restauriert. Bei der Kathedrale von Notre-Dame, die vor fünf Jahren ebenfalls durch einen Großbrand teilweise zerstört wurde, waren ähnliche Bauarbeiten die Ursache des Feuers.

Eine große 400-Jahr-Feier war für 2025 geplant

Der für die Renovierungsarbeiten verantwortliche Architekt Leif Hansen sagte der Zeitung „Politiken“ am Dienstag, die Bilder des Brandes seien für ihn kaum auszuhalten. Das Gebäude sollte eigentlich zum Herbst fertiggestellt werden, um rechtzeitig zur großen 400-Jahr-Feier 2025 in bester Form zu sein. Die Bilder des abstürzenden Turms der Börse, von Passanten, die wertvolle Kunst aus dem Gebäude tragen und Feuerwehrleuten, die im runden Torbogen den Flammen gegenüberstehen, kann man schon jetzt als historisch bezeichnen.

„Das sind furchtbare Bilder, hier stehen 400 Jahre Kulturerbe in Flammen“, schreibt der dänische Kulturminister Jakob Engel-Schmidt auf dem Kurznachrichtendienst X. Das Gebäude hatte in den vergangenen 399 Jahren – fertiggeworden war es 1625 – mehrere Brände der Nachbargebäude überlebt, darunter mehrere verheerende Brände des Christiansborg-Schlosses.

Das Gebäude, das in den 1620ern im Stil der niederländischen Renaissance nach Plänen der Brüder Lourens und Hans van Steenwinckel erbaut wurde, galt nicht zuletzt wegen seines Turms als eines der Wahrzeichen Kopenhagens und findet sich auf den meisten Illustrationen der Stadtkulisse wieder.

Als Börse fungierte das Gebäude schon seit den Siebzigerjahren nicht mehr. Stattdessen diente es ihrer Besitzerin, der Dänischen Handelskammer, als Büro- und Repräsentationshaus mit prachtvollen Sälen, historischen Kunstwerken und einer wertvollen Bibliothek.

Das Gebäude gehört der Dänischen Handelskammer. Hier ein weiteres Bild aus der Zeit vor dem Beginn der Renovierungsarbeiten. © imago/Peter Widmann/imago/Peter Widmann

Bei besonderen Veranstaltungen wie der Kulturnacht erhielt auch die Öffentlichkeit Zutritt durch den großen Türbogen, der einst Händler und ihre Waren durchließ. Mit dem Gebäude ist das letzte Handelsgebäude aus der Zeit Christians des Vierten zerstört worden und damit ein Wahrzeichen für eine goldene Zeit im 17. Jahrhundert.

Feuerwehrleute am Dienstag vor dem Haupteingang der Alten Börse. © dpa/Ida Marie Odgaard

Bereits am Vormittag, noch während des Brandes, begannen Mitarbeiter der Handelskammer, die geretteten Gegenstände mit den eigenen Verzeichnissen abzugleichen. „Wir haben viele wertvolle Kunstgegenstände gerettet, aber viele Gegenstände schweben in Gefahr, in Rauch aufzugehen“, sagt Morten Langager, Direktor der Dänischen Handelskammer, im dänischen Rundfunk.

Fernsehbilder zeigen Passanten, die hektisch zur Eingangstür laufen und großformatige Kunstwerke aus dem Gebäude tragen, darunter ein zweieinhalb mal vier Meter große Bild „Von der Kopenhagener Börse“ des Malers P.S. Krøyer. Der Stil und die kunstgeschichtliche Bedeutung ist mit den Alten Meistern in den Niederlanden vergleichbar.

Brian Mikkelsen, der geschäftsführende Direktor der Dänischen Handelskammer, hat zusammen mit fünf anderen Helfende zumindest einige Gegenstände aus dem Gebäude retten können, wie er Danmarks Radio berichtet: „Wir sind hineingelaufen und haben die wichtigsten Dinge mit historischer Bedeutung mitgenommen.“

Viele Kunstwerke aber konnten womöglich nicht gerettet werden, weil sie fest installiert und integraler Teil des Gebäudes sind: So zum Beispiel die auf den Abzug gemalte Dänemark-Karte über einem Kamin, die Holzvertäfelungen an der Decke des Börsensaals und eine weitere Statue über einem Kamin.

„Das Gebäude ist eine Institution und war 400 Jahre lang ein Markenzeichen des dänischen Handels“, so Mikkelsen. „Es ist eines der wichtigsten Gebäude Dänemarks. Das ist eine nationale Katastrophe.“