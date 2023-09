Nervige Zugreisen Wie die Bahn meine Städtereisen zur Tortur macht

Die letzte Rettung war die Bahnhofsmission. Nach einem Wochenende in der Pfalz wollten wir noch für ein paar Stunden Heidelberg anschauen. Doch in dieser Stadt, die vom Tourismus lebt, waren am Hauptbahnhof alle Schließfächer kaputt. Am Schalter der Bahn zeigte die Mitarbeiterin nur auf das durchgestrichene Koffer-Symbol: „Haben wir hier nicht“.