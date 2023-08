Neue Gewitter, dann Temperatursturz Deutscher Wetterdienst warnt heute vor Unwettern mit Starkregen und Sturm

Der Sommer verabschiedet sich mit Blitz und Donner in eine Pause. Am Donnerstagabend wurden Bayern und Baden-Württemberg von einem Unwetter erfasst. Umstürzende Bäume verletzten drei Menschen auf einem Campingplatz am Bodensee, der Zugverkehr in Bayern und Baden-Württemberg war beeinträchtigt.

Bevor am Samstag die Temperaturen sinken, sind weitere Gewitter angekündigt. Auch sie können mitunter heftig ausfallen, wie der Deutsche Wetterdienst bekannt gab.

Gewitter am Freitag

Morgens sind für Westen und Südwesten Gewitter angekündigt. Es kann Starkregen mit über 15 l/qm innerhalb von kurzer Zeit geben.

Anfangs sind auch ganz im Süden einzelne Gewitter möglich.

Im Laufe des Tages kann es fast im ganzen Land Gewitter geben. Dabei sind lokal Unwetter möglich, mit Regenmengen über 25 Liter l/qm in kurzer Zeit, Hagel um 3 cm und Sturm .

Wo genau die Unwetter auftreten, ist derzeit sehr unsicher.

Die Gewitter sollen am Abend und in der Nacht im Norden nachlassen.

Dafür kann es in der Mitte und im Süden kräftig gewittern. Örtlich sind Unwetter möglich, im Süden kann es mehrstündigen Starkregen mit 30 l/qm oder mehr geben.



Starkregen in Deutschland Starkregen ist in den vergangenen 20 Jahren heftiger geworden. Das heißt: Es häufen sich Starkregenereignisse, bei denen die Niederschlagsmenge pro Zeiteinheit zugenommen hat. Quelle: Andreas Friedrich, Tornadobeauftragter des Deutschen Wetterdienstes

Gewitter am Samstag

Am Samstag kann es im Süden und in der östlichen Mitte einzelne kräftige Gewitter geben. Ganz im Süden können sie unwetterartig ausfallen.

Gewitter am Sonntag

Am Sonntag können derzeit einzelne kräftige Gewitter am Alpenrand nicht ausgeschlossen werden.

Am Wochenende wird es kühler

Am Freitag wird es nur noch im äußersten Südosten und Südwesten eine starke Wärmebelastung geben. Nach aktueller Wettervorhersage wird es ab dem Wochenende merklich kühler in Deutschland werden, insbesondere ab Sonntag. Doch auch Samstag ist der Temperaturabfall schon zu merken.

Die Temperaturen für Samstag und Sonntag

Kiel: 21 Grad am Samstag und Sonntag

Bremen: 21 Grad am Samstag und 22 Grad am Sonntag

Hamburg: 21 Grad am Samstag und Sonntag

Münster: 22 Grad am Samstag und 21 Grad am Sonntag

Köln: 23 Grad am Samstag und 20 Grad am Sonntag

Düsseldorf: 23 Grad am Samstag und 21 Grad am Sonntag

Frankfurt am Main: 24 Grad am Samstag und 21 Grad am Sonntag

Hannover: 22 Grad am Samstag und Sonntag

Berlin: 26 Grad am Samstag und 21 Grad am Sonntag

Potsdam: 25 Grad am Samstag und 21 Grad am Sonntag

Frankfurt/Oder: 26 Grad am Samstag und 21 Grad am Sonntag

Cottbus: 26 Grad am Samstag und 21 Grad am Sonntag

Dresden: 27 Grad am Samstag und 20 Grad am Sonntag

Leipzig: 26 Grad am Samstag, 20 Grad am Sonntag

Erfurt: 24 Grad am Samstag, 20 Grad am Sonntag

Gera: 26 Grad am Samstag, 19 Grad am Sonntag

München: 24 Grad am Samstag, 19 Grad am Sonntag

Augsburg: 24 Grad am Samstag, 18 Grad am Sonntag

Stuttgart: 23 Grad am Samstag, 17 Grad am Sonntag

Konstanz: 23 Grad am Samstag, 17 Grad am Sonntag

Freiburg: 22 Grad am Samstag, 18 Grad am Sonntag

Für Montag kündigte der Deutsche Wetterdienst nachlassenden Dauerregen an den Alpen an und sieht derzeit ansonsten keine markanten Wettergefahren.