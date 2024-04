Neues Namensrecht Wenn Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Karl-Theodor zu Guttenberg heiraten würden

Wer bekommt neben Juristen keine Mietwohnung? Richtig, Lehrerinnen mit Doppelnamen. Ihnen eilt unter Maklern unfairerweise der Ruf voraus, dass diese Gruppe, so das böse Klischee, gerne juristisch gegen ihre Vermieter vorgehe. Also besser gar nicht an sie vermieten – so der informelle Hinweis unter Immobilienbesitzern. Der mal an dieser Stelle ausgeplaudert werden soll.