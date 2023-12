Nichts geht über Eigentum Was „Monopoly“ mir beigebracht hat

Kürzlich habe ich zum ersten Mal „Monopoly“ gespielt. Mein neunjähriger Sohn hat das Spiel zum Geburtstag bekommen und ist süchtig. Er kauft Straßen, Häuser, Hotels. Am liebsten nimmt er die dunkelblauen, die teuersten, für die man die meiste Miete verlangen kann, zumal, wenn man Häuser und Hotels draufsetzt. Wenn ich auf der „Schlossallee“ lande, ruft er begeistert: „2000 Monopolys, her damit.“

Monopolys heißt die Währung des Spiels. Ich bin ruiniert, denn ich habe nur noch 300 Monopolys. Ich verliere ständig. Und dennoch habe ich ein Aha-Erlebnis. So funktioniert also der Kapitalismus.

Man kauft ein Grundstück, muss nichts daran machen, nichts investieren, keine eigene Leistung vollbringen und kann trotzdem kassieren. Das ist natürlich eine grob vereinfachende Beschreibung.

Soll ich meinen Kindern das wirklich beibringen?

Ich bin in einem System aufgewachsen, in dem alles allen gehörte, und ich habe lange unterschätzt, was es bedeutet, in einem Staat zu leben, der Eigentum qua Verfassung schützt. Eigentum ist der Schlüssel zu Wohlstand und Sicherheit. Eigentum bedeutet Vermögen, und Vermögen bedeutet Macht.

Ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern das wirklich beibringen will, aber andererseits will ich nicht, dass sie so ahnungslos sind wie ich.

Sabine Rennefanz, 1974 in Beeskow geboren, ist Tagesspiegel-Kolumnistin. Für ihre Reportagen und Essays wurde sie mit dem Theodor-Wolff-Preis und dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Ihr aktuelles Buch heißt „Frauen und Kinder zuletzt. Wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern“ (Aufbau Verlag). In dieser Kolumne schreibt sie jede Woche über unser Zusammenleben und gesellschaftlichen Wandel.

Vielleicht hätte man den Ostdeutschen 1989/90 kein Begrüßungsgeld schenken sollen, sondern ein Monopoly-Spiel. Dann hätten sie besser begriffen, wie wichtig es ist, Eigentum zu bilden. Und was sie erwartet, als sie sich im März 1990 für die schnelle Einheit entscheiden.

Aber andererseits: Selbst, wenn sie es gewusst hätten, das Wissen allein hätte sie noch nicht befähigt. Es fehlte an Kapital, an Fachkenntnissen.

Der Einigungsvertrag hat den größten Vermögenstransfer der Nachkriegsgeschichte ausgelöst, von Ost nach West. Cerstin Gammelin, Buchautorin

Nach 1990 ging der überwiegende Teil des ostdeutschen Volkseigentums aus Land, Wohnungen, Gebäuden, Betrieben an westdeutsche Eigentümer. Eine Art Riesen-Monopoly. Und wenn es heute heißt, wie schön Dresden, Leipzig und Binz saniert seien, kann man nur sagen, ja, stimmt, aber wem gehören die Häuser? Wohin fließt die Miete? „Der Einigungsvertrag hat den größten Vermögenstransfer der Nachkriegsgeschichte ausgelöst, von Ost nach West“, schreibt Cerstin Gammelin in ihrem Buch „Die Unterschätzten“.

Plötzlich waren die Alt-Eigentümer da und wollten ihren Besitz zurück

In der DDR gehörte zwar theoretisch alles allen, trotzdem waren viele stolz auf ihr eignes Häuschen, an dem sie ständig werkelten. In den 1990ern standen bei Zehntausenden plötzlich die Alteigentümer aus dem Westen vor der Tür und forderten die Häuser zurück – obwohl sie sich vorher nicht gekümmert hatten. Was war daran fair? Aber es galt die Regel „Rückgabe vor Entschädigung“. So setzten sich die Unterschiede fort.

Es wohnen weit weniger Ostdeutsche als Westdeutsche in den eigenen vier Wänden. Auch zwischen 2010 und 2018 hat sich laut Untersuchungen der Wirtschaftshistorikerin Kerstin Brückweh der Eigentümeranteil nicht angepasst, trotz günstiger Kredite.

Der Ostbeauftragte verspricht nahende „Sonnenseiten“

In den vergangenen Jahren stiegen die deutschen Privatvermögen immens, nicht durch Lohnerhöhungen, sondern vor allem durch Wertsteigerungen bei Immobilien. Im Schnitt kommen Westdeutsche auf ein Vermögen von 121.500 Euro, Ostdeutsche kommen auf 55.000 Euro.

Neulich versprach der Ostbeauftragte Carsten Schneider, dass viele Ostdeutsche sich bald auf der Sonnenseite des Kapitalismus befinden werden. Er bezog sich darauf, dass sich nach Tesla weitere Firmen aus den USA und Taiwan im Osten ansiedeln könnten.

Wenn die üppigen Subventionen trotz Haushaltsloch überhaupt fließen, mögen dabei gut bezahlte Jobs herausspringen und hoffentlich Gewerbesteuereinnahmen für die Kommunen, aber an den Eigentumsverhältnissen bei den Produktionsmitteln ändert sich nichts.

Und dann kann es passieren, dass der US-Eigentümer in Ostdeutschland den Laden zumacht, wenn’s woanders billiger wird, siehe aktuell das Zittern um Goodyear in Fürstenwalde. Da scheint die Sonne dann nicht mehr so hell.