Nur Harry Potter habe sich besser verkauft Prinz Harrys Memoiren sind ein Hit

Nach Angaben seines Verlages sind Prinz Harrys Memoiren bereits 400.000-mal verkauft worden. Das teilte der Verlag Transworld Penguin Random House am Dienstagnachmittag mit. Die Autobiografie „Spare“ (Deutsch: „Reserve“) war am Morgen erschienen.

Zu den verkauften Exemplaren zählen neben den Hardcover-Ausgaben auch E-Books und Hörbücher. „Wir haben immer gewusst, dass dieses Buch fliegen würde, aber es übertrifft sogar unsere optimistischsten Erwartungen“, sagte Larry Finlay, Geschäftsführer des Verlages, der Nachrichtenagentur PA zufolge.

Nur „der andere Harry“ habe am ersten Tag mehr Bücher verkauft

„Soweit wir wissen, sind die einzigen Bücher, die sich am ersten Tag mehr verkauft haben, die mit dem anderen Harry (Potter).“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die mehr als 500 Seiten lange Autobiografie, die Harry mit Hilfe des Ghostwriters J.R. Moehringer verfasst hat, beinhaltet seine Sicht auf die Spannungen innerhalb der Royal Family und viele persönliche Details.

In der vergangenen Woche war das Buch „Reserve“ bereits irrtümlicherweise kurzzeitig im spanischen Buchhandel erhältlich, sodass bereits Teile des Inhalts an die Öffentlichkeit gelangten.

Harry, der gemeinsam mit seiner Frau Meghan Markle 2020 in die USA zog, kritisiert darin die britische Krone und Boulevardmedien.

In mehreren Interviews hatte Prinz Harry bereits vor der Buchveröffentlichung gegen seine royalen Verwandten ausgeteilt. Seinen Beliebtheitswerten in der Heimat hat das offenbar nicht genützt, ganz im Gegenteil: In einer bei der „Daily Mail“ ausgewerteten Umfrage steht Harry schlechter denn je da. (mit dpa)

Zur Startseite