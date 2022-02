Mitglieder der Royal Family haben Queen Elizabeth II. zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum gratuliert. Prinz Charles würdigte die jahrzehntelange Regentschaft seiner Mutter in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung: „Die Hingabe der Königin für das Wohlergehen ihres ganzen Volkes weckt mit jedem Jahr noch größere Bewunderung.“

Der Thronfolger zeigte sich zudem tief bewegt für den Wunsch von Queen Elizabeth II., dass seine Ehefrau Herzogin Camilla (74) einmal den Titel Queen tragen soll. „Uns ist die Ehre, die der Wunsch meiner Mutter bedeutet, äußerst bewusst.“

Die Queen (95) ist am Sonntag seit genau 70 Jahren im Amt. Am Vorabend ihres „Platinum-Jubilee“ („Platin-Jubiläum“) hatte Elizabeth ihren „aufrichtigen Wunsch“ mitgeteilt, dass die Herzogin nach der Thronbesteigung von Charles als „Queen-Consort“ („Königsgemahlin“) bezeichnet werden solle. Bislang hatten Royal-Experten erwartet, die Ehefrau von Charles würde nur als „Prinzgemahlin“ tituliert, nicht als „Queen“.

Auch britische Politiker zelebrierten den Festtag der Monarchin. Der britische Premierminister Boris Johnson bezeichnete das Jubiläum als „wahrlich historischen Moment“. „Ich würdige ihr langjähriges Engagement und freue mich darauf, als Land zusammenzukommen, um ihre historische Amtszeit im Sommer zu feiern“, schrieb er auf Twitter. Johnsons Vorgängerin, Theresa May, bezeichnete Elizabeth als „eine außergewöhnliche Frau, die ihr Leben dem Dienst ihres Volkes“ widmete.

Glückwünsche erreichten die Queen auch aus dem Ausland. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb am Sonntag: „Ihre Regentschaft ist einzigartig und inspiriert Menschen weltweit.“ Elizabeth II. sei in Zeiten des Wandels und großer Herausforderungen ein Vorbild. „Sie machen Mut und geben Zuversicht.“ Der Königin und ihrer Familie wünsche er „alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit“.

In einem Statement vom Samstagabend bedankte sich die Queen bei dem britischen Volk für „ihre Unterstützung“ und „Loyalität“. „Ich hoffe dieses Jubiläum bringt Familien und Freunde, Nachbarn und Gemeinden zusammen“, hieß es in dem Schreiben der 95-Jährigen.

Elizabeth bestieg den britischen Thron am 6. Februar 1952. Sie ist nicht nur die am längsten herrschende, sondern gleichzeitig derzeit die weltweit älteste noch regierende Monarchin. Die Queen genießt weltweit höchstes Ansehen und gilt als Symbol der Beständigkeit in wechselhaften Zeiten.

Anlässlich des „Platin-Jubiläums“ wird es keine großen Feierlichkeiten geben, denn der Tag ihrer Thronbesteigung ist auch der Todestag ihres Vaters George VI. Diesen begeht die Queen traditionell zurückgezogen im Privaten. Groß gefeiert wird erst Anfang Juni mit einem langen Wochenende voller Stadtfeste und einem Konzert mit internationalen Top-Stars. (mit dpa, AFP)