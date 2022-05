Fünf Männer und zwei andere Personen, die beide im selben Haushalt leben, haben sich mit der Infektionskrankheit Affenpocken angesteckt. Die bekannten Orte der Infektionen sind London und der Nordosten von England, wie die britische Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency (UKHSA) mitteilte.

Die Behörde erläuterte, dass es sich in allen vier neuen Fällen um Männer handle, die sexuellen Kontakt mit anderen Männern hatten. Reisen in Länder, wo die Krankheit endemisch sei, habe es in diesen Fällen keine gegeben.

Affenpocken: Eine seltene Krankheit, die sich nur schwer verbreite

Der britischen Behörde nach sind Affenpocken eine seltene Virusinfektion, die sich nicht so einfach zwischen Menschen verbreite, sondern vor allem beim engen körperlichen Kontakt. Das Risiko für die Allgemeinbevölkerung schätzt die Behörde als gering ein.

Zwar seien schwere Verläufe nicht ausgeschlossen, meist sei die Krankheit aber als mild einzustufen. Patienten seien nach ein paar Wochen wieder gesund. Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge wurden tödliche Verläufe nur bei Kindern unter acht Jahren beobachtet. Sie traten zuletzt bei zwei Prozent der infizierten Kinder und innerhalb von drei Wochen ein.

Bei den jüngst vermeldeten, vier infizierten Männern sei die westafrikanische Variante des Virus festgestellt worden, sie verlaufe milder als die zentralafrikanische. Keiner der Männer sei in ein Land gereist, wo die Krankheit gehäuft auftrete.

Die Symptome von Affenpocken

Das RKI stuft die Affenpocken als seltene Viruserkrankung ein, die vermutlich durch engen Kontakt oder Fleischkonsum von Nagetieren auf den Menschen übertragen wird. Wie der Name schon sagt, sind die Affenpocken eine auch bei Primaten bekannte Infektionskrankheit.

Die Krankheit käme für gewöhnlich nur in West- und Zentralafrika vor und die Symptome seien mit Menschenpocken vergleichbar (Fieber, Ausschlag im Rachen, geschwollene Lymphknoten, Pocken-ähnlicher Hautausschlag). In Deutschland ist derzeit keine Impfung gegen Affenpocken zugelassen.

Aufforderung an homo- und bisexuelle Männer

In der Mitteilung der britischen Infektionsbehörde heißt es, man arbeite eng mit dem Gesundheitsdienst NHS und internationalen Partnern zusammen, um mögliche weitere Fälle zu identifizieren. Insbesondere homo- und bisexuelle Männer wurden aufgefordert, auf ungewöhnliche Ausschläge oder Verletzungen an ihrem Körper, insbesondere im Genitalbereich zu achten. Wer eine dieser Auffälligkeiten bei sich feststellt, solle sofort einen sexuellen Gesundheitsdienst kontaktieren.

Anfang Mai 2022 war der erste neue Fall der Affenpocken festgestellt worden. Damals hieß es, die erkrankte Person habe sich wohl in Nigeria angesteckt und sei dann nach Großbritannien gereist. (mit dpa)