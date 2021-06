In Hamburg hat die Polizei in der Nacht zum Samstag unter anderem wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen Partys im Stadtpark der Hansestadt aufgelöst. In dem Park hätten bis zu 4000 Menschen gefeiert, sagte ein Sprecher der Polizei.

Zahlreiche Einsatzkräfte schritten demnach wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen, aber auch wegen lauter Musik und starkem Alkoholgenuss ein. Bei dem Einsatz seien zum Teil Flaschen geworfen worden, sagte der Sprecher.

Zwei Polizisten wurden leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Sie wurden kurze Zeit später wieder entlassen. Es sei unklar, ob auch Besucher verletzt worden seien. „Ab 1.15 Uhr waren dann nur noch wenige Personen vor Ort, es wurde ruhiger“, sagte der Polizeisprecher. Festnahmen habe es keine gegeben. (AFP/dpa)