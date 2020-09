Nach der Messerattacke in Paris ist einer der in der Nähe des Tatorts festgenommen Verdächtigen wieder auf freiem Fuß. Das bestätigten Justizkreise am Samstag der Deutschen Presse-Agentur, ohne weitere Details zu nennen. Der Hauptverdächtige ist weiterhin in Polizeigewahrsam – es wurden außerdem weitere Verdächtige festgenommen.

Bei der Attacke in der Nähe der ehemaligen Redaktionsräume des Satiremagazins „Charlie Hebdo“ waren am Freitagmittag in Paris zwei Menschen verletzt worden. Sie waren Mitarbeiter einer Film-Produktionsfirma. Beide hätten den Operationssaal am Freitagabend verlassen und befänden sich nun in zwei verschiedenen Krankenhäusern, sagte einer der Chefs der Produktionsfirma, Luc Hermann, dem Sender Franceinfo.

„Sie wurden im Gesicht schwer verletzt. Der Angriff war unglaublich gewalttätig“, sagte Hermann. „Es gab eine echte Bereitschaft zum Töten.“ Hermann kritisierte, dass das Gebäude während des seit Anfang September laufenden Prozesses gegen mutmaßliche Helfer der Terrorserie im Januar 2015 nicht geschützt wurde.

Innenminister Gérald Darmanines hatte den Angriff am Freitagabend als „eindeutig islamistischen Terrorakt“ bezeichnet. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass sie ermittelt.

Zwei Personen wurden Berichten zufolge festgenommen. Die zweite Person wurde im Bereich der Metrostation Richard-Lenoir in Nähe des Tatorts festgenommen, wie mehrere französische Medien am Freitag übereinstimmend berichteten. Ein erster Verdächtiger war nahe des Place de la Bastille festgenommen worden.

Der Bereich im elften Arrondissement der Hauptstadt war komplett abgesperrt, wie ein dpa-Reporter berichtete. Auch die Schulen im Umkreis wurden vorsichtshalber abgeriegelt. Tausende Schüler in drei Stadtvierteln im Zentrum von Paris durften ihre Schule nicht verlassen, sagte der Bezirksbürgermeister Ariel Weil der Nachrichtenagentur AFP am Freitag.

Derzeit läuft in Paris ein Prozess gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrorserie im Januar 2015, bei der auch die Redaktion von „Charlie Hebdo“ attackiert wurde. Das Magazin hatte zuletzt erneut Mohammed-Karikaturen veröffentlicht und ist daraufhin wieder bedroht worden. (AFP, dpa)