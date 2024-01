Einsatz bei Steakhouse-Erbin Polizei durchsucht Wohnhaus und Hotel von Familie Block

Im Falle der zwei verschleppten Block-Kinder hat die Polizei in den frühen Morgenstunden zwei Immobilien der Familie in Hamburg durchsucht. Wie die „Bild“ berichtet, sind Beamte der Polizei gegen 6 Uhr morgens zu einer zu zwei Gebäuden ausgerückt: dem Wohnhaus der Steakhouse-Erbin Christina Block und dem Fünf-Sterne-Hotel „Grand Elysée“, das zur Firmengruppe Block gehört.

Christina Block selbst soll sich zum Zeitpunkt des Einsatzes in ihrem Haus befunden haben. Offenbar sucht die Hamburger Polizei Beweismittel im Fall Kindesverschleppung, die sich in der Silvesternacht ereignete. Der „Bild“ zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft aktuell gegen die Mutter. Offenbar solle geklärt werden, ob Christina Block die dubiose Rückholaktion ihrer Kinder selbst veranlasst hat. Insbesondere gehe es bei dem Einsatz wohl um die Sicherung von E-Mail-Kommunikation und Mobilfunkdaten.

Eskalierter Sorgerechtsstreit um Block-Kinder

Hintergrund ist ein Sorgerechtsstreit um die beiden jüngsten Kinder von Christina Block und ihrem Ex-Mann Stephan Hensel. Die beiden hatten sich 2014 getrennt und ließen sich 2018 scheiden. Bis 2021 lebten die beiden jüngsten Block-Kinder bei ihrer Mutter – bis sie eines Tages von einem Besuch bei ihrem Vater in Dänemark nicht zurückkamen.

Der in Dänemark lebende Mann ignorierte auch einen Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts, wonach er die Kinder herausgeben sollte. Vollends eskalierte der Streit dann in der zurückliegenden Silvesternacht: Die Kinder befanden sich bei ihrem Vater in einem Café in der dänischen Ortschaft Gråsten und schauten sich das Feuerwerk an – als kurz nach Mitternacht mehrere Männer in das Café stürmten und den Vater zu Boden stießen.

Augenzeugenberichten zufolge schnappten sich die Männer die beiden Kinder und rasten mit ihnen in zwei dunklen Mietwagen mit ausgeschalteten Lichtern davon. Kurz darauf tauchten sie wieder auf: bei ihrer Mutter in Hamburg. Über ihren Anwalt bestritt Christina Block, etwas mit der Verschleppung zu tun zu haben. Wenige Tage nach der Silvesternacht verpflichtete das Hanseatische Oberlandesgericht die 50-Jährige dazu, die Kinder wieder an den Vater herauszugeben.