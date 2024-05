Erneute Boeing-Panne Air-Senegal-Maschine kommt in Dakar von der Startbahn ab – mindestens elf Verletzte

Die Probleme bei Boing hören nicht auf: Auf dem Flughafen von Dakar ist eine Maschine des Herstellers von der Startbahn abgekommen – mindestens elf Menschen an Bord wurden verletzt. Vier der Insassen erlitten schwere Verletzungen, wie der Betreiber des Airports LAS in der senegalesischen Hauptstadt am Donnerstag mitteilte.

Der internationale Flughafen Blaise Diagne musste nach dem Vorfall für fast zwölf Stunden geschlossen werden, gegen Mittag nahm er den Betrieb wieder auf. Warum die Boeing 737/300 von der Rollbahn abkam, blieb zunächst unklar.

Die Maschine sollte für die nationale Fluggesellschaft Air Senegal von Dakar nach Bamako in Mali fliegen. Sie kam den Angaben zufolge gegen 01.00 Uhr morgens (03.00 Uhr MEZ) bei ihrem Start von der Bahn ab. In Online-Medien später veröffentlichte Aufnahmen zeigten einen mit Löschschaum bedeckten Flügel.

„Luftfahrtspezialisten und Vertreter der Fluglinie sind vor Ort, um die Flugzeugdaten zu untersuchen und mit Crew-Mitgliedern zu sprechen“, teilte Flughafenbetreiber LAS weiter mit. Insgesamt waren den Angaben zufolge 78 Passagiere an Bord. Hinzu kamen laut Verkehrsministerium zwei Piloten und vier Beschäftigte des Kabinenpersonals.

Der US-Flugzeughersteller Boeing hat mit einer anhaltenden Pannenserie zu kämpfen. Zudem ermittelt die US-Flugaufsichtsbehörde gegen das Unternehmen. So bestehe der Verdacht, dass Kontrollen bei der Reihe 787 Dreamliner nicht richtig ausgeführt wurden. Boeing steht auch unter politischem Druck: Erst unlängst befasste sich der US-Senat in einer Anhörung mit den Sicherheitsproblemen. (AFP)