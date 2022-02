Von Esel über Stinktier und Schneeeulen bis hin zu Wasserschweinen und Kronenkranichen: In einem überladenen Transporter samt Anhänger haben Polizisten auf der Autobahn 2 bei Hannover 37 Tiere entdeckt. Wie die Beamten in der niedersächsischen Hauptstadt am Donnerstag mitteilten, fanden sie die ungewöhnliche Ansammlung zufällig bei einer Kontrolle am vergangenen Mittwoch. Dokumente konnte der Fahrer lediglich für den Esel und zwei Schneeeulen vorweisen.

Laut Polizei nahmen Einsatzkräfte das Transportergespann auf einer Rastanlage genauer unter die Lupe und stellten zunächst eine massive Überladung von etwa einer Tonne fest. Als sie einen Blick auf die Ladefläche des Transporters geworfen hätten, seien die Beamten hinter der Hecktür auf den Esel gestoßen. Hinter dem Tier waren Elektrogeräte und Kisten gelagert.

Hinter den Kisten wurde im Wagen ein Esel transportiert. Polizeidirektion Hannover

In einigen Kisten entdeckten die Beamten zudem mehrere Vögel. Die Polizei verständigte das Veterinäramt, damit die kurzfristige Unterbringung des Esels sowie der Vögel in einer Pferdepension und einem Tierheim organisiert werden konnte.

Erst bei der Ankunft im Tierheim wurde das Gespann komplett entladen. Dadurch kam das ganze Ausmaß des wenig fachgerechten Transports ans Licht: Neben dem Esel fanden sich im Inneren jeweils zwei Kronenkraniche, Schneeeulen, Perlhühner, Wasserschweine und Fasane sowie je vier Höckerschwäne und Stinktiere. Dazu kamen noch 18 Enten.

Der Ausmaß des Fundes wurde erst im Tierheim entdeckt. Polizeidirektion Hannover

In Absprache mit dem Veterinäramt nahm das Tierheim spontan sämtliche "Passagiere" in Obhut. Diese waren augenscheinlich unverletzt, wie die Polizei unter Berufung auf Mitarbeiter des Tierheims berichtete. Gegen den Fahrer des Transporters wird nun wegen diverser Delikte ermittelt, darunter wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetzes.

Herkunft und Ziel des Transports waren nach Angaben der Polizei zunächst ebenso unklar wie dessen genauer Zweck. (AFP)