Seit dem 25. März gelten veränderte Spielregeln für die europäische Lotterie. Eingeführt wurde die zweite Ziehung am Dienstag, der Maximaljackpot stieg von 90 Millionen auf 120 Millionen Euro und die Ausschüttung in den Gewinnklassen wurde erhöht. Außerdem wurde die Spielformel angepasst. Bisher wählten die Teilnehmer fünf aus 50 und zwei aus zehn, mittlerweile fünf aus 50 und zwei aus zwölf. Die aktuelle Jackpotphase ist die einhundertste Phase seit dem Start der Lotterie im März 2012. In den vorausgegangenen Phasen gab es insgesamt 120 Spielteilnehmer, an welche ein Jackpot ausgeschüttet wurde. In 14 Ziehungen gab es Mehrfachtreffer im ersten Rang und in 85 Jackpotphasen Einzelgewinner.