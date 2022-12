Flüchtlingsboot kentert vor der Insel Lesbos Zwei Monate altes Baby ums Leben gekommen

Beim Kentern eines Flüchtlingsbootes vor der Küste der griechischen Insel Lesbos ist ein zwei Monate altes Baby ums Leben gekommen.

Wie ein Rechtsmediziner und Mitarbeiter im Flüchtlingsaufnahmezentrum am Samstag mitteilten, ereignete sich das Unglück am Vortag, als eine Gruppe von überwiegend afrikanischen Flüchtlingen mit ihrem Schlauchboot an der Südküste der Ägäis-Insel anlanden wollte.

Das Boot kenterte, als es an den Felsen aufschlug. Das Baby wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sein Tod festgestellt wurde. 34 Männer, Frauen und Kinder konnten in Sicherheit gebracht werden, es gab zwei leicht Verletzte.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) starben in diesem Jahr bei der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer bereits fast 2000 Geflüchtete oder wurden als vermisst gemeldet.

Die griechische Küstenwache rettete nach eigenen Angaben in den ersten acht Monaten dieses Jahres etwa 1500 Menschen aus dem Meer. (AFP)

