Zum fünften Mal innerhalb von acht Tagen haben Klimaaktivisten auf der wichtigsten Autobahn in Großbritannien den Verkehr lahmgelegt. Etwa zwei Dutzend Demonstranten blockierten die Londoner Ringautobahn M25 an zwei Ausfahrten im Südwesten der britischen Hauptstadt und schütteten blaue Farbe auf die Fahrbahn, wie die Gruppe Insulate Britain am Dienstag mitteilte.

Die Polizei in der Grafschaft Surrey twitterte, dass sie 23 Menschen festgenommen habe, die Strecke sei wieder frei.

Insulate Britain fordert eine flächendeckende Wärmeisolierung von Häusern in Großbritannien. Die jüngst stark gestiegenen Energiepreise machten eine Lösung des Problems umso drängender, betonte die Gruppe.

Klimaaktivisten der Gruppe Insulate Britain stehen auf der Autobahn und spannen mehrere Banner mit der Aufschrift "Insulate...

Sie will ihre Proteste fortsetzen, bis sich die Regierung ihren Forderungen beugt. Seit Montag voriger Woche haben Demonstranten nun mehrfach für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der M25 gesorgt, zuletzt am Montag.

Insgesamt wurden Dutzende Menschen festgenommen, viele von ihnen mehrmals. Die Regierung drohte bereits mit einem schärferen Vorgehen. (dpa)