Größter Bargeld-Raub seit 1997 in Los Angeles Diebe erbeuteten Millionen aus Geldspeicher in Kalifornien

Diebe haben aus einem Geldspeicher in Kalifornien bis zu 30 Millionen Dollar (knapp 28 Millionen Euro) Bargeld erbeutet. Zu dem spektakulären Einbruch kam es am Ostersonntag in einem Flachbau in Sylmar im San Fernando Valley, wo Bargeld von Unternehmen aus der Region aufbewahrt wird, wie Elaine Morales von der Polizei in Los Angeles laut der „Los Angeles Times“ am Donnerstag mitteilte.

Die Einbrecher hätten sich Zugang zu einem Tresor in dem Gebäude verschafft. Es soll sich um einen der größten Bargeld-Raubzüge in der Geschichte von Los Angeles handeln.

Die Täter seien über das Dach des Geldspeichers in das Gebäude gelangt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Ermittlerkreise. Der Diebstahl sei erst am Montag bemerkt worden. Die Bundesbehörde FBI ermittelt gemeinsam mit der Polizei in Los Angeles. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Laut der „Los Angeles Times“ ereignete sich der bis dahin größte Cash-Raub in der südkalifornischen Metropole im Jahr 1997, als knapp 19 Millionen Dollar aus einem Geldspeicher gestohlen wurden. Die Täter wurden damals gefasst. (dpa)