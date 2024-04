Hinweis auf „verdächtige Person“ Großeinsatz der Polizei an Gymnasium in Wuppertal

Alarm in Nordrhein-Westfalen: Die Polizei ist nach einem Hinweis auf eine „verdächtige Person“ zu einem Wuppertaler Gymnasium ausgerückt. „Wie üblich nach solchen Hinweisen sind wir mit stärkeren Kräften vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen und zu überprüfen, ob da etwas dran ist“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Bislang habe man aber vor Ort nichts Verdächtiges feststellen können. Für eine Entwarnung sei es aber noch zu früh. Der Gebäudekomplex müsse gründlich durchsucht werden.

Ein Anrufer habe um kurz nach 10.00 Uhr den Notruf gewählt und den Hinweis gegeben. Der Einsatz von Spezialkräften sei in solchen Fällen üblich. Wegen des starken Polizeiaufgebots komme es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen, ergänzte eine Polizeisprecherin. Der Bereich um die Sedanstraße in Wuppertal-Barmen sollte gemieden werden.

Die Stadt Wuppertal hat eine Anlaufstelle für Angehörige und Einsatzkräfte eingerichtet. Diese befinde sich in unmittelbarer Nähe zu der Schule in einem Einwohnermeldeamt, sagte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem seien mehrere Schulpsychologen im Einsatz. (dpa)