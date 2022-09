Hurrikan „Ian“ trifft auf South Carolina Wirbelsturm erreicht Windgeschwindigkeiten von 140 Stundenkilometern

Hurrikan „Ian“ ist nach seinem zerstörerischen Durchzug durch Florida im US-Bundesstaat South Carolina erneut auf Land getroffen.

Der Wirbelsturm der Hurrikan-Kategorie 1 erreichte am frühen Freitagnachmittag (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von 140 Stundenkilometern nahe der Stadt Georgetown an der Atlantikküste das Festland, wie das nationale Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Die Behörde warnte vor „lebensbedrohlichen Sturmfluten“ und „zerstörerischen Winden“.

„Ian“ hatte am Mittwoch als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie 4 die Südwestküste Floridas getroffen und dort verheerende Verwüstungen angerichtet. Die genaue Zahl der Todesopfer ist bislang unklar.

Ein Behördenvertreter sagte am Freitag, es gebe mindestens ein bestätigtes Todesopfer und 20 weitere Tote, bei denen ein Zusammenhang mit dem Hurrikan noch eindeutig bestätigt werde müsse. Die Zahl der Toten dürfte in den kommenden Tagen noch steigen.

„Ian“ hatte sich über Florida zunächst abgeschwächt, über dem Atlantik dann aber wieder an Stärke gewonnen. In South Carolina wurde wegen des Hurrikans der Notstand ausgerufen. US-Präsident Joe Biden rief die Bevölkerung auf, sich an die Anweisungen der Behörden zu halten. (AFP)

