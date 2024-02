Im romantischen Teddybär-Kostüm Peruanischer Polizist überführt Drogenhändlerinnen

Als Teddybär verkleidet hat ein Polizist in Peru zwei Drogenhändlerinnen überführt. Wie die Polizei am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, präsentierte sich der Beamte den Verdächtigen am Vorabend des Valentinstags „passend zum Anlass“ in einer offenbar romantischen Geste als Teddybär. Die beiden Frauen konnten festgenommen und hunderte Pakete Kokain und Marihuana konfisziert werden.

Der Polizist wartete den Angaben zufolge vor dem Haus der Drogenhändlerinnen im Viertel San Martín de Porres im Norden der Hauptstadt Lima. Er trug ein Teddybär-Kostüm und einen roten Luftballon sowie ein Schild mit der Aufschrift „Du bist der Grund für mein Lächeln“. Als eine der Frauen aus dem Haus kam, verhaftete er sie. Weitere Beamte drangen in das Haus ein und nahmen die zweite Verdächtige fest.

Peru ist einer der größten Kokain-Produzenten der Welt. Seit einiger Zeit überführt die Polizei Verdächtige immer wieder mit Verkleidungen und nutzt besondere Feiertage für ihre Einsätze. (AFP)