In Portugal überführt Mutmaßlicher Anführer von Corona-Gegnern gefasst

Der mutmaßliche Rädelsführer einer Gruppe, die sich Ermittlern zufolge bewaffnet gegen Corona-Maßnahmen in Deutschland wehren wollte, ist in Portugal gefasst worden. Der 39 Jahre alte Deutsche sei dort in Auslieferungshaft, teilte die Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Der zuletzt in Bayern lebende Mann, gegen den im Juni 2023 Anklage erhoben worden war, soll mit zwei weiteren Angeschuldigten von Februar bis Mai 2021 eine kriminelle Vereinigung sowie eine bewaffnete Gruppe namens „Paladin“ gebildet haben.

Außerdem soll der 39-Jährige Waffenteile mit einem 3D-Drucker hergestellt und Gruppenmitglieder trainiert haben. Hinweise auf Anschlagspläne hätten sich nicht ergeben.

Zuvor hatten das ARD-Politikmagazin „Panorama“ (NDR) und das NDR Rechercheformat „STRG_F“ darüber berichtet. Demnach kommt der 39-Jährige aus Rheinland-Pfalz. (dpa)