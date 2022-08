Coccinelle hieß mit bürgerlichem Namen Jacqueline Charlotte Dufresnoy und wurde am 23. August 1931 in Paris geboren. Mode, Gesang und Schauspiel stellten sich rasch als ihre großen Leidenschaften heraus. 1953 gab sie ihr Bühnendebüt am Kabarett Madame Arthur in Paris.

Später wurde Jacqueline Charlotte Dufresnoy mit ihrer eigenen Kabarett-Show weit über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt. Sie trat damit unter anderem in anderen Ländern Europas und in Südamerika auf. In Spanien und Argentinien drehte sie in den Sechzigern die Filme „Los viciosos“ und „Días de viejo color“.

Sie tat all das zu einer Zeit, als sich nur wenige queere Menschen öffentlich zu ihrer Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung bekannten, weil juristische und gesellschaftliche Sanktionen drohten.

In Coccinelles Heimatland Frankreich etwa war es in den 1950ern verboten, Kleidung zu tragen, die nach Meinung des Gesetzgebers nicht zu dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht passen würde. Coccinelle bekam bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen.

Die erste Geschlechtsangleichung bei einer Französin

Geschlechtsangleichende Operationen waren in der Mitte des 20. Jahrhunderts selten. Die dänische Malerin Lili Elbe etwa zählt zu den wenigen Menschen, die 1930 – in Deutschland – einen Eingriff vornehmen ließen. Jacqueline Charlotte Dufresnoy unterzog sich als erste bekannte französische Person einer Geschlechtsangleichung. Das war 1958 in Casablanca, zwei Jahre nach der Unabhängigkeit Marokkos von Frankreich und Spanien.

Coccinelle heißt Marienkäfer: So entstand der Spitzname

„Coccinelle“ ist das französische Wort für Marienkäfer. Jacqueline-Charlotte Dufresnoy bekam ihren Spitznamen als Teenagerin. Anlass war eine damals aufsehenerregende, modische Entscheidung der jungen Frau, die auf einer Party ein rotes Kleid mit schwarzen Punkten trug.

Dufresnoys Einsatz für trans Menschen

1960 heiratete Coccinelle katholisch und schuf damit einen religiösen und juristischen Präzedenzfall in Frankreich. Parallel zu ihrer Karriere als Entertainerin gründete sie die Organisation „Devenir Femme“, die Transgender-Menschen auf ihrem Weg zur Geschlechtsangleichung unterstützte.

Coccinelle half außerdem bei der Gründung des Center for Aid, Research, and Information for Transsexuality and Gender Identity.

Am 9. Oktober 2006 verstarb Jacqueline Charlotte Dufresnoy mit 75 Jahren in Marseille.