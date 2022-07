Die Rettungskräfte wollten im Meer Wasser aufnehmen, dann stürzte ihr Hubschrauber aus niedriger Höhe ab - bei der Waldbrandbekämpfung auf Samos sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Pilot konnte griechischen Medien zufolge gerettet und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei andere Insassen wurden von der griechischen Küstenwache nur noch tot geborgen. Am späten Mittwochabend stellte sich heraus, dass auch der vierte Insasse am Leben ist. Der Mann sei an Land geschwommen und dort entdeckt worden, teilte die griechische Küstenwache am Abend mit.

Warum der Hubschrauber abstürzte, war zunächst unklar. Derweil wurden am Abend wegen des unkontrollierten Feuers erste Ortschaften in der Region evakuiert.

Ortschaften werden evakuiert

Bei der Besatzung des Hubschraubers soll es sich um einen Rumänen, zwei Moldawier und einen griechischen Übersetzer handeln. Insgesamt waren am Mittwoch zunächst 14 Löschzüge, drei Löschflugzeuge und zwei Löschhubschrauber im Einsatz, um einen Waldbrand ganz im Westen der Insel zu bekämpfen. Touristen und Einwohner konnten die Flammen und die gewaltigen Rauchwolken von weit her beobachten. Am Abend wurden vorsorglich zwei Ortschaften in der Gegend des Feuers evakuiert, weil der Brand bis dahin nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Auf Samos und in vielen weiteren Gegenden Griechenlands kommt es aktuell wegen Hitze und Trockenheit immer wieder zu Waldbränden. Für Donnerstag hat die Feuerwehr für etliche Inseln der Ostägäis, aber auch für die Region Attika rund um Athen sowie die großen Inseln Euböa und Kreta die zweithöchste Warnstufe ausgegeben. Es bestehe „sehr hohe Waldbrandgefahr“, hieß es. Am Vortag waren landesweit 35 Waldbrände binnen 24 Stunden registriert worden. (dpa)