Die Zahl der Vermissten nach dem tödlichen Lawinen-Unglück in den italienischen Dolomiten ist von dreizehn auf acht gesunken. Das bestätigte die Polizei in Trient auf Nachfrage am Dienstag. Vier Ausländer, die als vermisst galten, konnten kontaktiert werden und seien gesund. Zudem konnten die Personalien eines schwer verletzten Mannes ermittelt werden, der nach dem Unglück in eine Klinik in Treviso gebracht wurde, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Eine Lawine aus Eis, Schnee und Geröll hatte am Sonntag an der Marmolata in Norditalien mehrere Bergsteiger unter sich begraben. Die Behörden bestätigten bislang sieben Tote und acht Verletzte, darunter zwei Deutsche.

Die Einsatzkräfte vor Ort setzten am Dienstag die Suche nach Toten und Vermissten an der Unglücksstelle fort. Weil der Untergrund noch instabil war und die Behörden weitere Lawinen nicht ausschließen konnten, überflogen die Rettungskräfte das Gebiet mit Drohnen. Das Bergmassiv bleibt bis auf weiteres gesperrt.

Bei der Suche fanden die Helfer Kleidung und laut Ansa auch „Reste von Vermissten“. Dort seien sehr kleine menschliche Überreste, die kaum zuzuordnen seien, sagte der Chef der Bergrettung, Maurizio Dellantonio, vor Journalisten. „Das sind sehr schmerzvoll Dinge“, fügte er hinzu. (dpa)