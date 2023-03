Nur ein Prozent tatsächlich entlassen Anzeigen von Frauen gegen britische Polizisten haben selten Erfolg

Beschwerden von Frauen über das Verhalten von Polizisten in England und Wales haben wenig Aussicht auf Erfolg. Von mehr als 1000 Strafanzeigen gegen Beamte und Beschäftigte in einem Zeitraum über sechs Monate wurden rund 90 Prozent abgewiesen, wie die nationale Koordinierungsstelle für die Strafverfolgung National Police Chiefs' Council (NPCC) am Dienstag mitteilte.

Nur ein Prozent der mehr als 1500 Beschuldigten wurde demnach entlassen. Die tatsächliche Zahl der Fälle liege vermutlich deutlich höher, betonte NPCC. Die Daten dürften nach Ansicht von Beobachtern dazu führen, dass das Vertrauen in die Polizei noch weiter sinkt.

Zwischen Oktober 2021 und März 2022 wurde den Angaben zufolge 653 Fälle mit insgesamt 672 Personen wegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen untersucht. Zudem gab es 524 Beschwerden gegen 867 Beamte oder Beschäftigte, vor allem wegen übermäßiger Gewalt, aber auch wegen sexueller Belästigung oder sexueller Übergriffe. Die Vorwürfe richten sich laut NPCC gegen 0,7 Prozent der Polizeimitglieder.

Die Zahlen verdeutlichten die Dringlichkeit, Missbrauchstäter und korrupte Personen aus der Polizei zu entfernen und langfristige, nachhaltige Verbesserungen bei Standards zu erreichen, sagte die zuständige NPCC-Koordinatorin Maggie Blyth.

„Die große Mehrheit der Beamten und Beschäftigten sind professionell und engagiert, aber es schockiert, von potenziellen Straftätern in der Polizei zu hören. Dies kann das brüchige Vertrauen weiter erschüttern“, sagte Blyth.

Die britische Polizei steht wegen mehrerer Skandale um Sexismus und Frauenfeindlichkeit in der Kritik. Im März 2021 hatte ein Polizist die Londonerin Sarah Everard mithilfe seines Dienstausweises entführt und anschließend vergewaltigt und ermordet.

Vor gut einem Monat wurde ein anderer Polizist zu jahrzehntelanger Haft verurteilt, der über knapp 20 Jahre ein Dutzend Frauen wiederholt vergewaltigt hatte. (dpa)

