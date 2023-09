Nur eine Linie im Sand? Zweifel an Saudi-Arabiens Megaprojekt “The Line” wachsen

Bagger und Bulldozer fressen sich in der Einöde im Nordwesten Saudi-Arabiens durch den Wüstensand, eine endlose Kette von Lastwagen transportiert das ausgehobene Erdreich ab. Tausende Arbeiter, Ingenieure und Architekten bauen in der Wüste am spektakulärsten Gebäude der Welt, wie Drohnenaufnahmen zeigen: Das 500 Meter hohe Doppel-Hochhaus „The Line“ soll sich schnurgerade 170 Kilometer von der Küste des Roten Meeres nach Osten ins Landesinnere erstrecken.

Neun Millionen Menschen sollen eines Tages in der Stadt leben. Als „zivilisatorische Revolution“ preist die saudische Regierung das Projekt an. Doch nun wachsen Zweifel, ob das riesige Gebäude jemals fertig wird.

„The Line“ ist der Kern der Zukunftsstadt Neom, mit der Saudi-Arabiens 38-jähriger Kronprinz Mohammed bin Salman das Königreich vom Öl-Staat zu einem Hightech-Land umbauen will. Der Prinz, der als designierter Nachfolger des 87-jährigen Königs Salman schon jetzt der starke Mann in Saudi-Arabien ist, schiebt ein Modernisierungsprojekt nach dem anderen an.

Vertikale Gärten für Lebensmittelanbau

Das Geld dafür kommt aus dem staatlichen Investitionsfonds, der Dank reicher Öleinnahmen des Landes mit mehr als 600 Milliarden Dollar prall gefüllt ist. Allein „The Line“ soll 200 Milliarden kosten.

Die Stadt soll aus zwei 500 Meter hohen und 170 Kilometer langen Hochhäusern bestehen, die nach außen verspiegelt sind und in einem Abstand von 200 Meter parallel nebeneinanderstehen. Vertikale Gärten sollen Nahrungsmittel für die Bewohner liefern; die Energie für die Mega-Stadt kommt laut Plan komplett aus erneuerbaren Quellen.

Superschnelle U-Bahn unter der Stadt

Straßen oder Autos gibt es nicht. Höchstens fünf Minuten sollen die Bewohner zu Schulen, Restaurants, Parks oder Supermärkten gehen müssen. Unter der Stadt soll eine superschnelle U-Bahn bereitstehen, mit der die Bewohner von „The Line“ in maximal 20 Minuten die 170 Kilometer von einem Ende zum anderen fahren können.

Nach dem ursprünglichen Plan sollen die ersten Bewohner schon im kommenden Jahr in Teilen von „The Line“ einziehen, doch dieser Termin erscheint inzwischen unwahrscheinlich.

Berichte saudischer Regierungsmedien legen nahe, dass die Behörden das Jahr 2030 für den Einzug der ersten Bewohner anpeilen. Unabhängige Angaben über den Fortschritt der Bauarbeiten gibt es nicht, weil „The Line“ von den saudischen Behörden als Geheimprojekt vorangetrieben wird; die Drohnenaufnahmen von der Baustelle wurden mit Genehmigung der Neom-Verwaltung veröffentlicht.

Einige Archiktekten sind skeptisch

Selbst einige der namhaften Architekten, die MBS für „The Line“ gewinnen konnte, sind skeptisch. Der Brite Peter Cook sagte bei einer Neom-Ausstellung in Venedig in diesem Frühjahr, ihn fasziniere die „wunderbare Absurdität“ von „The Line“.

Wie man hört, wird die Lake mit Baggern einfach in die Wüste gebracht. Das wäre dann keine wirklich nachhaltige Lösung. Tobias Zumbrägel, Experte an der Universität Heidelberg für Klimapolitik und Umweltschutz in der arabischen Welt, über den Nachhaltigkeitsaspekt.

Die geplante Höhe von 500 Metern für das Doppel-Hochhaus sei allerdings „ein wenig dumm und unvernünftig“. Cook sagte voraus, dass „The Line“ am Ende nicht höher als 50 Meter sein werde. Das würde bedeuten, dass „The Line“ viel weniger Einwohner hätte als vorgesehen.

Kritik gibt es auch am Anspruch der Umweltverträglichkeit des Projekts. Mitten in der Wüste sollen Neom und „The Line“ Trinkwasser für Millionen Menschen bereitstellen, doch selbst moderne Methoden wie Meerwasserentsalzung sind umstritten, weil dabei schädliche Salzlake zurückbleibt.

„Wie man hört, wird die Lake mit Baggern einfach in die Wüste gebracht“, sagt Tobias Zumbrägel, Experte an der Universität Heidelberg für Klimapolitik und Umweltschutz in der arabischen Welt. „Das wäre dann keine wirklich nachhaltige Lösung“, sagte Zumbrägel unserer Zeitung.

Trotz der vielen Probleme dürfte Saudi-Arabien am Traum von „The Line“ festhalten, auch wenn Abstriche gemacht werden müssen. Es gebe viele Zweifler an Projekten in seinem Land, räumte Kronprinz Mohammed bin Salman im Fernsehsender Discovery ein. „Wir werden sie eines Besseren belehren.“ Der Thronfolger investiert nicht nur viel Geld, sondern auch viel politisches Kapital in die futuristische Mega-Stadt: Wenn „The Line“ scheitert, scheitert auch der Prinz.