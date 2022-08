Der Staatsschutz der Dresdner Polizei hat Ermittlungen wegen eines im Internet verbreiteten Videos, in dem eine inszenierte Entführung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu sehen sein soll.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Darin liegt ein Mann, mit einem Sack über dem Kopf und in Handschellen gefesselt, in einem Kofferraum. „Am Montag kümmert sich der Heidenauer Bürgerprotest um Robert Habeck und macht Ihm seinen Prozess! Erscheint zahlreich.“ heißt es in der Videobeschreibung auf Facebook.

Bei dem Video bestehe der Verdacht, dass es sich um eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten handele, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Dresden auf epd-Anfrage. Überdies werde wegen des Verdachts auf Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung einer Person des öffentlichen Lebens ermittelt.

Mit dem Video wurde auf Facebook für eine Protestveranstaltung am Montagabend in Heidenau bei Dresden geworben. Das Bundeswirtschaftsministerium meldete das öffentlich einsehbare Video nach eigenen Angaben bei Facebook, damit es dem Netzwerk-Durchsetzungsgesetz entsprechend geprüft und gelöscht wird. Zudem werde der Sachverhalt juristisch geprüft, teilte das Ministerium auf Anfrage mit.

Mehr zum Thema Ermittlungen gegen Impfgegner laufen Kretschmer will sich von Mordplänen nicht einschüchtern lassen

Im vergangenen Jahr hatte die sächsische Polizei mehrere Verdächtige festgenommen, die planten, Michael Kretschmer und weitere Regierungsmitglieder zu ermorden. Die damaligen Razzien fanden ebenfalls in Heidenau statt. (epd)