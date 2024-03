Papst Franziskus veröffentlicht Biografie Erste Auszüge aus „Life. La mia storia nella Storia“

Zölibat ja, aber: In seiner Jugend hatte der Papst eine Freundin. Und sie blieb nicht die einzige, auch später habe er sich noch einmal verliebt. „Aber am Ende behielt Gott die Oberhand.“ Das verrät Franziskus in seiner demnächst erscheinenden Biografie über die Zeit, als er noch Jorge Mario Bergoglio hieß.

Erste Auszüge aus dem Buch, das demnächst unter dem Titel „Life. La mia storia nella Storia“ („Life. Meine Geschichte in der Geschichte“) erscheinen soll, hat jetzt der Corriere della sera veröffentlichen dürfen, Italiens größte Zeitung. Franziskus hat es mit einem Freund zusammen verfasst, dem Vatikankenner und Journalisten Fabio Marchese Ragona.

Darin spricht der Papst auch von seinen Schwierigkeiten, seit er im März 2013 zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde und mit den Machtstrukturen im Vatikan gewählt wurde. Erstmals äußert er sich ausführlich über die in der Kirchengeschichte neue Koexistenz eines amtierenden Papstes mit einem abgedankten – seinerzeit der deutsche Joseph Ratzinger, Papst Benedikt XVI., der erstmals freiwillig auf den Thron Petri verzichtete.

Benedikt und Franziskus

Dass das nicht gut lief, war lange klar. Benedikts langjährigen Privatsekretär und Vertrauten Georg Gänswein entfernte sein Nachfolger Franziskus erst aus seinem Haushalt und schickte ihn schließlich letzten Sommer zurück nach Deutschland. Gänswein hatte unmittelbar nach Benedikts Tod 2022 ein Enthüllungsbuch veröffentlicht.

Es fehlte dennoch zehn Jahre lang nicht an Konflikten, die uns beiden geschadet haben. Papst Franziskus in seiner demnächst erscheinenden Biografie mit dem Titel „Life. La mia storia nella Storia“.

Franziskus erklärt sich jetzt selbst dazu: Sein Vorgänger habe absolute Loyalität jedem künftigen Papst gegenüber versprochen, aber, so Franziskus: „Es schmerzte, im Verlauf der Jahre zu sehen, wie er als Emeritus für ideologische und politische Ziele instrumentalisiert wurde, von Leuten ohne Skrupel, die seinen Verzicht nicht akzeptieren wollten und an ihre Interessen dachten, ohne daran zu denken, dass dies einen Bruch innerhalb der Kirche herbeiführen könne.“

Er selbst habe den Vorgänger deswegen in der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo besucht und mit ihm beratschlagt. Sie seien beide übereingekommen, dass es womöglich besser sei, wenn Benedikt nicht „im Versteck“ lebe, sondern aktiv am Leben der Kirche teilnehme. „Leider hat das wenig genützt“, konstatiert Franziskus in seiner Biografie. „Es fehlte dennoch zehn Jahre lang nicht an Konflikten, die uns beiden geschadet haben.“

Kein Rücktritt in Sicht

Eine solche Situation will Franziskus, inzwischen 88 und offensichtlich vom Alter geplagt, in Zukunft vermeiden: Er werde, sollte er körperlich und geistig nicht mehr in der Lage sein, sein Amt auszuüben, nicht als Papst in den Ruhestand treten. Er wolle sich stattdessen als „Bischof von Rom im Ruhestand“ in die Kirche Santa Maria Maggiore zurückziehen – ein deutliches Stück vom Vatikan entfernt – dort Beichten abnehmen und die Kommunion austeilen.

„Das ist aber eine sehr entfernte Möglichkeit, es gibt keine schwerwiegenden Gründe für mich, an einen Rücktritt zu denken“, schreibt Franziskus. „Durch Gottes Gnade erfreue ich mich guter Gesundheit, und wenn es dem Herrn gefällt, gibt es noch viele Projekte, die umgesetzt werden müssten.“

Es gibt keine schwerwiegenden Gründe für mich, an einen Rücktritt zu denken. Papst Franziskus in seiner demnächst erscheinenden Biografie mit dem Titel „Life. La mia storia nella Storia“.

Das dürften viele als Kampfansage lesen, die, glaubt man dem Papst, immer dann auf eine Rücktrittsankündigung von ihm hofften, wenn er sich ärztlichen Untersuchungen unterziehen oder sich krankmelden musste. Im Vatikan gebe es sogar „welche, die darauf hoffen, dass ich sterbe“. Mit seinen Gegnern im Vatikan geht er hart ins Gericht: „Es stimmt, dass der Vatikan Europas letzte absolute Monarchie ist und hier drinnen Manöver und Überlegungen angestellt werden wie bei Hofe. Das gehört aber definitiv überwunden.“

Auch nach zehn Jahren keine Reformen

Bei seiner Wahl 2013 habe das Konklave, das Kardinalkollegium für die Papstwahl, „einen starken Wunsch nach Wechsel gehabt“. Aber leider gebe es auch zehn Jahre später „noch immer die, die Reformen bremsen und in den Zeiten eines königlichen Papsttums steckenbleiben wollen“.

Dass man ihn deshalb für einen versteckten Kommunisten halte, weist Franziskus zurück: Wenn ihm die Armen ein Anliegen seien, sei das nicht kommunistisch, sondern zutiefst Teil des Christentums: „In den frühchristlichen Gemeinden wurde alles geteilt.“ Eine Kommunistin, erzählt der Papst, habe ihn allerdings politisch stark geprägt.

Esther, Laborchefin während seiner ersten Ausbildung zum Chemietechniker, sei „eine wunderbare Frau“ gewesen, Atheistin, aber respektvoll dem gläubigen Lehrling gegenüber. „Ich verdanke ihr wirklich viel.“

Komplette Härte dagegen, gegen die, die Schwangerschaften abbrechen („bezahlte Killer“) und sein Ja zur Segnung homosexueller Paare verteidigt Franziskus erneut: „Meine Vorstellung von Kirche ist die Mutter Kirche, die alle umarmt und um sich versammelt“. Auch wenn es keine Ehe für alle geben könne, sei er für rechtlichen Schutz homosexueller Beziehungen. Wer das Geschenk der Liebe lebe, brauche „einen Rechtsrahmen wie alle andern“.

Der erste argentinische Papst

Auch dass der erste argentinische Papst im Herzen eigentlich wieder ein Italiener ist, erfährt man: Seine erste Muttersprache, noch vor Spanisch, sei der piemontesische Dialekt seiner Großmutter Rosa und von Opa Giovanni gewesen. Er war Verkehrssprache im Haus der Eltern seines Vaters in Buenos Aires, die 1927 von Genua aus per Schiff nach Argentinien emigrierten.

Mit seinen Eltern, verrät der Papst, habe er nach dem Krieg die Filme des italienischen Neorealismus gesehen, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, „ich kenne sie alle“. Fellini habe er später entdeckt, dessen „La strada“ sei sein Lieblingsfilm.

Im Fußball freilich drückt Bergoglio der argentinischen Nationalmannschaft die Daumen, auch wenn er sich deren Spiele seit mehr als 30 Jahren nicht mehr im Fernsehen ansehe. Details liefert er nicht, aber er habe sich das nach einer Übertragung im Sommer 1990 geschworen. Man sehe jenseits des Spiels im TV dann einfach zu viel, „was ein Priester wirklich nicht sehen sollte“.