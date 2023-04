Prominente Absagen für Charles III. Lionel Richie, Katy Perry und Take That treten bei Krönungskonzert auf

Take That, Lionel Richie, Katy Perry und Andrea Bocelli - das sind nur vier große Namen aus der Musikbranche, auf die sich Fans für das Krönungskonzert zu Ehren von Charles III. freuen können. Sie alle werden bei dem live übertragenen Konzert auf dem Grundstück von Schloss Windsor im Westen Londons auftreten, wie der britische Sender BBC am Freitag mitteilte.

Das Konzert findet am 7. Mai statt, also einen Tag nach Charles' Krönung. BBC-Programmgestalterin Charlotte Moore nannte das Programm „Weltklasse“. Die Krönung sei ein Ereignis, das nur einmal in einer Generation stattfinde.

Berichten zufolge haben allerdings eine Reihe großer Stars ihre Teilnahme an dem Krönungskonzert abgesagt: Darunter die Sängerin Adele, Popstar Elton John, Harry Styles und die Pop-Gruppe Spice Girls. Demnach wurden die Absagen mit Terminüberschneidungen oder Tour-Verpflichtungen begründet.

Die Zeitung „Mail on Sunday“ berichtete, die australische Sängerin Kylie Minogue habe wegen der wachsenden antimonarchischen Stimmung in ihrem Heimatland abgesagt.

Etwa 20.000 Menschen werden zu dem Konzert erwartet, das zeitgleich im Internet und im Radio ausgestrahlt wird. Die BBC kündigte an, das restliche Programm zu gegebener Zeit zu veröffentlichen. Es soll zudem einen besonderen „Krönungschor“ geben.

Auch Robbie Williams könnte dabei sein

Beim Auftritt von Take That werden Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen dabei sein. „Wir können es gar nicht abwarten“, zitierte die BBC die Band. Es wird nicht ausgeschlossen, dass Robbie Williams und Jason Orange für diesen besonderen Anlass mit ihren ehemaligen Musikerkollegen auftreten.

Lionel Richie, der mit 73 Jahren nur ein Jahr jünger als der britische König ist, sprach im Zusammenhang mit dem Konzert von einer „Ehre und einem Freudenfest“.

Das „Krönungskonzert“ ist längst nicht das einzige Event am Tag nach der Krönung. Am 7. Mai sollen die Menschen auch zum „Coronation Big Lunch“ zusammenkommen, einem „großen Krönungsessen“. Landesweit sind Straßenfeste und Tee-Partys geplant, die Menschen sollen sich in Clubs, Parks oder der Nachbarschaft treffen.

Unter dem Motto „Big Help“ wird die Bevölkerung am Montag (8. Mai) ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen. Schule oder Arbeit muss man dafür nicht schwänzen: Die Menschen im Vereinigten Königreich erhalten am Montag einen arbeitsfreien Feiertag.

Die britische Königin Elizabeth II. war am 8. September 2022 nach 70 Jahren auf dem Thron im Alter von 96 Jahren gestorben. Daraufhin trat ihr ältester Sohn Charles ihre Nachfolge an. Seine feierliche Krönung findet am 6. Mai in der Westminster Abbey in London statt. Unter den rund 2000 Gästen wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Vertreter Deutschlands sein. (AFP, dpa)