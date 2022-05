Das Phänomen irritiert und beschädigt das Vertrauen in den Staat. Beamte von Polizei und anderen Sicherheitsbehörden beteiligen sich an rechtsextremen Chatgruppen oder zweigen sogar Munition für Verfassungsfeinde ab. Mehrmals haben solche Skandale die Bundesrepublik erschüttert, nun hat das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) eine umfassende Analyse geschrieben.

Viele Einzelfälle ergeben ein beunruhigendes Bild, auch wenn die große Mehrheit der vielen tausend Beamtinnen und Beamten in den Sicherheitsbehörden offenkundig für Extremismus nicht anfällig ist. Das ergibt eine umfassende Analyse für drei Jahre, die das BfV im neuen "Lagebericht Rechtsextremisten, Reichsbürger und Selbstverwalter in Sicherheitsbehörden" zusammengefasst hat. Bei "Selbstverwaltern" handelt es sich um Extremisten, die ihre Immobilie zum eigenen Staat erklären und häufig die Zahlung von Steuern und Bußgeldern verweigern.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und BfV-Präsident Thomas Haldenwang stellten das mehr als 150 Seiten umfassende Papier am Freitag in Berlin vor.

Bei Polizei, Nachrichtendiensten und weiteren Behörden auf Bundes- und Landesebene existiert demnach ein Bodensatz von mehreren hundert Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit einem gestörten Verhältnis zur Demokratie. Für die Zeit von Juli 2018 bis Juni 2021 wertete der Verfassungsschutzverbund insgesamt 860 Fälle aus, in denen es Bezüge zu Rechtsextremismus und Reichsbürgern gab - oder zumindest den Verdacht.

Bei 327 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Sicherheitsbehörden waren die Hinweise so gravierend, dass sie "weiter nachrichtendienstlich bearbeitet" wurden. Bei den Behörden des Bundes wurden in 138 Fällen verfassungsfeindliche Bestrebungen festgestellt, auf der Ebene der Länder waren es 189.

Im ersten Bericht kamen Reichsbürger nicht vor

Als Konsequenz aus den Fällen (gemeint sind die 327 Bediensteten) wurden 500 arbeits- und disziplinarrechtliche Maßnahmen eingeleitet. "Wir lassen nicht zu, dass unser demokratischer Rechtsstaat von innen heraus von Rechtsextremisten sabotiert wird ", sagte Bundesinnenministerin Faeser. Sie kündigte an, sie werde noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesdisziplinargesetzes vorlegen. Verfassungsfeinde sollen schneller als bisher aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden.

Die Untersuchung ist ein weitflächiger Blick in das Spektrum der Sicherheitsbehörden. Unter die Lupe genommen wurden die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz, die Bundestagspolizei, der Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst der Bundeswehr (BAMAD), die Zollverwaltung sowie die Verfassungsschutzbehörden und Polizeien der Länder.

Das Papier ist die Fortschreibung eines ersten Lageberichts von 2020, der wenige hochgradig problematische Fälle bei Polizeien und Nachrichtendiensten nannte, insgesamt 34. Allerdings kamen Reichsbürger und Selbstverwalter nicht vor. Die Innenministerkonferenz gab dann den neuen Lagebericht in Auftrag, der methodisch weiterentwickelt wurde.

Bundesweite Empörung über "NSU 2.0"

Ein Anlass für die Untersuchung rechter Umtriebe in den Sicherheitsbehörden war die bundesweite Empörung über die vermutete Beihilfe von Beamten aus dem Polizeipräsidium von Frankfurt (Main) bei den anonymen Drohungen von "NSU 2.0" gegen die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz sowie Politiker und weitere Prominente. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass hessische Polizisten einer rassistischen Chatgruppe angehörten. Weitere Fälle folgten in Berlin und anderen Bundesländern.

Im aktuellen Bericht wird denn auch in den meisten Fällen, insgesamt 152, Rechtsextremisten oder Reichsbürgern in Sicherheitsbehörden die Mitgliedschaft in verfassungsfeindlichen Chatgruppen bescheinigt. Bei 143 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Sicherheitsbehörden wurden Kontakte zu rechtsextremistischen Organisationen wie beispielweise der NPD festgestellt.

Außerdem seien in 141 Fällen politisch motivierte Beleidigungen festgestellt worden, heißt es im Bericht. Genannt werden "die Menschenwürde verletzende, ausgrenzende, verächtlichmachende, verspottende oder anderweitig herabwürdigende

Äußerungen gegenüber Personen mit Migrationshintergrund oder Menschen islamischen und jüdischen Glaubens sowie der Versand von Nachrichten mit beleidigenden und bedrohlichen Inhalten an politisch Andersdenkende". Bei 74 Personen aus den Sicherheitsbehörden wurde die Teilnahme an rechtsextremistischen Veranstaltungen gemeldet.