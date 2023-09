Razzia in ganz Hessen Landeskriminalamt ermittelt gegen 83 Beschuldigte wegen Kinderpornografie

Mit einer Razzia sind Ermittler in Hessen gegen Kinder- und Jugendpornografie vorgegangen. Ermittelt werde gegen 83 Beschuldigte, teilte das Landeskriminalamt in Wiesbaden am Montag mit. 364 Beamte waren demnach im Einsatz.

Die Beschuldigten im Alter zwischen 15 und 80 Jahren sollen Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht oder Kinderpornografie besessen oder verbreitet haben.

Bei den Durchsuchungen in ganz Hessen zwischen Montag und Freitag wurden unter anderem 81 Smartphones und 51 Computer beschlagnahmt. (AFP)