Schäden wegen Vandalismus Fernverkehr auf Zugstrecke zwischen Köln und Frankfurt stark eingeschränkt

Der Fernverkehr ist auf der Zugstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main am Freitag aufgrund von Vandalismusschäden stark eingeschränkt. Das teilte die Deutsche Bahn am Freitagmorgen mit.

Einzelne ICE-Züge werden umgeleitet, sodass sich diese um etwa 90 Minuten verspäten. Die Halte Köln/Bonn Flughafen, Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg Süd entfallen, ersatzweise halten die Züge in Bonn Hbf und Koblenz Hbf. Außerdem können einzelne Züge ausfallen.

Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, die von den Auswirkungen der Vandalismusschäden betroffen sind, auf die Züge des Regionalverkehrs auszuweichen. Fahrgäste, die ihre geplante Reise am Freitag verschieben möchten, können ihre Fahrkarte zu einem späteren Zeitpunkt nutzen – nur der Zielort muss gleich bleiben.

Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass die Störung aufgrund der Vandalismusschäden am Freitagnachmittag behoben ist. (Tsp)