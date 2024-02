Schon wieder Bombendrohungen Polizei räumt zwei Schulen in Bingen

In Rheinland-Pfalz ist erneut eine anonyme Bombendrohung gegen Schulen eingegangen. Betroffen sind zwei Schulen in Bingen, die am Dienstagmorgen geräumt worden seien, teilte die Polizei mit.

Nachdem am Vortag insgesamt fünf Schulen in Neuwied Mails mit bedrohlichem Inhalt erhalten hatten, sei an den beiden Schulen in Bingen eine ähnliche Mail eingegangen.

Auch wenn sich in Neuwied keine konkreten Gefährdungen ergeben hätten, nehme die Polizei die Mail sehr ernst. Beide Schulen seien deshalb am Morgen geräumt worden, die Schüler hätten das Schulgebäude verlassen. Die Polizei ermittelt. (dpa)