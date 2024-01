Schweres Unglück in Thailand 23 Tote bei Explosion von Feuerwerksfabrik

Bei der Explosion einer Feuerwerksfabrik im Zentrum Thailands sind nach Behördenangaben 23 Menschen ums Leben gekommen.

Überlebende Verletzte habe es bei dem Unglück nahe der Ortschaft Sala Khao in der Provinz Suphanburi nicht gegeben, sagte der Provinzgouverneur der Nachrichtenagentur AFP.

Das Unglück ereignete sich aus noch unbekannter Ursache am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in der Provinz Suphan Buri, nordwestlich der Hauptstadt Bangkok, wie thailändische Medien unter Berufung auf die Feuerwehr berichteten.

Die Feuerwerksfabrik wurde komplett zerstört

Auf vom örtlichen Rettungsdienst verbreiteten Bildern war zu sehen, dass von der Fabrik nach der Explosion nur noch Trümmer übrig waren. An den umliegenden Wohnhäusern entstanden laut Theerapoj Rawangban von der örtlichen Polizei „nicht viele Schäden“. Eine schwarze Rauchwolke stieg über dem Gelände auf. Die Zeitung „Khaosod“ zitierte Anwohner mit den Worten, etwa 30 Arbeiter hätten in der Fabrik gearbeitet.

Der Polizeibeamte Naiyawat Phademchid sprach von „etwa 20 Toten“, die genaue Zahl lasse sich aber erst später feststellen. In der Fabrik hätten täglich „im Schnitt 20 bis 30 Leute“ gearbeitet.

Der thailändische Regierungschef Srettha Thavisin, der am Mittwoch am Weltwirtschaftsforum im Schweizerischen Davos teilnahm, sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. Er ordnete eine Untersuchung der Explosionsursache an. Auch müsse festgestellt werden, ob die Feuerwerksfabrik legal betrieben wurde, hieß es in einer von seinem Büro verbreiteten Erklärung.

Provinzgouverneur Nattapat Suwanprateep versicherte, die Fabrik habe eine „gültige“ Betriebserlaubnis gehabt.

Im Juli 2023 waren bei einer Explosion in einem Feuerwerkslager in der Stadt Sungai Kolok im Süden Thailands zehn Menschen ums Leben gekommen und mehr als hundert weitere verletzt worden. In dem südostasiatischen Land ereignen sich immer wieder tödliche Unglücke wegen der Nichtbeachtung von Sicherheitsbestimmungen. (AFP/dpa)