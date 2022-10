Streit im ICE bei Bochum Maskenverweigerer mit Spielzeugschwert löst Polizeieinsatz aus

Ein Maskenverweigerer hat mit einem Spielzeugschwert einen Polizeieinsatz in einem ICE in Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Der 39-Jährige fuhr in dem Zug und weigerte sich kurz vor Bochum, eine Maske zu tragen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Daraufhin kam es zum Streit mit einem Zugbegleiter.

Den Angaben zufolge setzte sich der Mann daraufhin in eine Sitzgruppe und legte das echt aussehende Schwert vor sich auf den Tisch.

Eine Mitreisende soll sich hierdurch bedroht gefühlt haben. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Die Beamten ermitteln nun wegen Bedrohung. (AFP)

Zur Startseite