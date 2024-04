Update Trotz wöchentlicher Wartung : Mühlenflügel von Pariser Wahrzeichen Moulin Rouge abgestürzt – Ursache unklar

In Paris sind in der Nacht zu Donnerstag die Mühlenflügel des Moulin Rouge in Paris abgefallen. Nach Angaben der Feuerwehr kam bei dem Unglück niemand zu Schaden.