Nahe Miami Beach im US-Bundesstaat Florida ist ein mehrstöckiges Wohnhaus teilweise eingestürzt – mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben. Die Suche nach weiteren möglichen Opfern gehe weiter, teilte die Polizei am Donnerstag auf Twitter mit. Medienberichten zufolge wurden zudem neun Personen verletzt, zwei davon lebensgefährlich.

Weitere Menschen seien möglicherweise noch in den Trümmern eingeschlossen, hieß es. Es waren zeitweise mehr als 80 Einheiten im Einsatz, teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter mit. Die Retter suchten auch mit Hilfe von Spürhunden nach Verschütteten. Der Verbleib von 51 möglichen Bewohnern ist unklar. "Es handelt sich um 51 Menschen, die sich vermutlich zu diesem Zeitpunkt dort aufhielten (und) sich weder gemeldet haben noch erreicht werden konnten", sagte Behördenvertreterin Sally Heyman am Donnerstag dem Fernsehsender CNN.

Große Teile des Gebäudes in Surfside nördlich von Miami Beach waren abgesackt, beschädigt oder zerstört, wie in Internet-Videos zu sehen war. Dutzende Rettungskräfte suchten nach dem Unglück am frühen Donnerstagmorgen auch mit Hilfe von Spürhunden und Drohnen nach Überlebenden. Laut Heyman wurden bislang 14 Überlebende aus den Trümmern geborgen. Unmittelbar nach dem Unglück konnten 35 Menschen über Treppen oder Balkone aus dem Wohnhaus gebracht werden, teilte die Feuerwehr mit.

Das teilweise eingestürzte Wohnhaus nahe Miami Beach. Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP

"Es sieht aus, als wäre eine Bombe hochgegangen", sagte der Bürgermeister von Surfside, Charles Burkett, sagte dem Sender NBC. "Aber wir sind ziemlich sicher, dass es keine Bombe, sondern etwas anderes war."

Seine Frau sei Pflegerin und habe sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Gebäude aufgehalten, sagte Santo Mejil der Zeitung "Miami Herald". Sie habe ihm am Telefon erzählt, "eine große Explosion" gehört zu haben. "Es fühlte sich an wie ein Erdbeben", habe sie berichtet. Die Frau wurde gerettet, wie ihr Ehemann berichtete.

Der örtliche Sender NBC 6 South Florida veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie Feuerwehrleute einen Jungen aus den Trümmern des Gebäudes retten und auf eine Trage legen. Unbestätigten Berichten zufolge wurden neun Menschen in Krankenhäuser gebracht.

Wie viele Menschen sich in dem Haus befanden, ist nicht bekannt. In Medienberichten hieß es, das Gebäude sei gegen 02.00 Uhr morgens Ortszeit teilweise eingestürzt, die Anwohner seien im Schlaf von dem Unglück überrascht worden. Einige Bewohner konnten sich über die Treppen in Sicherheit bringen. Andere wurden über ihre Balkone gerettet.

Bei dem Gebäude soll es sich um ein zwölfstöckiges Wohnhaus mit Meerblick nahe dem Strand handeln, das als Champlain Towers bekannt ist. In den zwölf Stockwerken befanden sich demnach mehr als 130 Wohnungen. Laut Feuerwehr waren rund 55 Wohnungen von dem Einsturz betroffen.

Auf Bildern im Netz waren in der Dunkelheit eine abgebrochene Fassade und zahlreiche Trümmer und Möbelstücke aus dem Haus zu sehen. Die Gegend sei weiträumig von der Polizei abgesperrt worden, hieß es weiter. "Ich weise alle an, sich von dem Gebiet fernzuhalten, damit die Feuerwehr ihre Arbeit machen kann", sagte ein Polizeisprecher laut Medienberichten. Miami Beach mit seiner berühmten Promenade, dem "Ocean Drive", sowie den weißen Sandstränden und Palmen ist auch bei Touristen sehr beliebt.

Der Grund für den Einsturz ist nach wie vor unklar. (dpa, AFP)