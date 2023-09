Vier Verletzte Männer schlagen und treten in Halle auf CSD-Teilnehmer ein

Nach dem Christopher Street Day in Halle an der Saale sind am Samstag mehrere Teilnehmer von einer Gruppe Männer angegriffen und verletzt worden. Drei Opfer des Angriffs wurden von Rettungskräften vor Ort behandelt, ein 41-Jähriger kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei Halle am Sonntag mitteilte.

Die CSD-Teilnehmer wurden demnach am Samstagabend von vier Männern zunächst angesprochen und beleidigt. Anschließend sei die Gruppe mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Die Polizei stellte zwei der mutmaßlichen Schläger in der Nähe und leitete Ermittlungen gegen die Verdächtigen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren ein. (AFP)