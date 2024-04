„Wahrscheinlich verhandeln sie über Blutgeld“ Clan-Fehde in Niedersachsen – blutige Kämpfe könnten sich bundesweit auswirken

Die blutigen Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen zweier Clans in Niedersachsen könnten sich bald bundesweit auswirken. Neben Nordrhein-Westfalen und Bremen gilt Berlin als ein möglicher Ort, in dem die Fehde – die bereits ein Todesopfer gefordert hat – ausgetragen wird. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Sicherheitskreisen. Szenekundige Beamte beobachten derzeit insbesondere die Lage in Essen.