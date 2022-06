Unbekannte haben in einem Ausgehviertel der US-Großstadt Philadelphia nach Polizeiangaben „in die Menge geschossen“ und dabei mindestens drei Menschen getötet. Die zwei Männer und eine Frau seien infolge mehrerer Schusswunden bei der Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt worden, sagte ein Polizeivertreter in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit). Zudem wurden demnach bei dem Vorfall im Bundesstaat Pennsylvania elf Menschen durch Schüsse verletzt.

Ein Polizeibeamter habe auf einen der Angreifer geschossen, woraufhin dieser geflohen sei, erklärte der Beamte D. F. Pace weiter. Die Polizei habe zwei halbautomatische Pistolen sichergestellt, die Täter seien flüchtig. In der belebten South Street seien „zahlreiche“ Munitionshülsen sichergestellt worden.

Zum Tatzeitpunkt am Samstag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) befanden sich - wie am Wochenende üblich - Hunderte Menschen in dem Viertel mit zahlreichen Restaurants und Bars, wie Pace schilderte. Die Polizei hoffe durch Überwachungskameras weitere Hinweise zum Tathergang und zur Identifizierung der Täter zu bekommen. Bislang sei noch unklar, wie viele Schützen es gegeben habe und was das Motiv für die Tat gewesen sei.

Die USA wurden in den vergangenen Wochen von mehreren tödlichen Fällen von Waffengewalt erschüttert. Nach dem Massaker in Texas erschoss gut eine Woche später ein 45-Jähriger in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Oklahoma vier Menschen und sich selbst. Ziel des Schützen war sein Arzt, den er nach einer Operation für seine anhaltenden Rückenschmerzen verantwortlich gemacht hatte.

Vor rund drei Wochen hatte ein mit einem Sturmgewehrbewaffneter Schütze in Buffaloim US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt zehn Menschenerschossen und drei weitere verletzt. Den Ermittlern zufolge war diese Tat rassistisch motiviert - 11 der 13Opfer waren schwarz.

Die USA haben seit langem mit einem riesigen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen. Im Jahr2020 waren Schusswaffenverletzungen Todesursache Nummer eins für Kinder und Jugendliche in den USA, noch vor Verkehrsunfällen. (dpa)