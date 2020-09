Nach der Messerattacke in der Nähe der ehemaligen Redaktionsräume des Pariser Satiremagazins „Charlie Hebdo“ mit mindestens zwei Verletzten gibt es einen Terrorverdacht. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris bestätigte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur, dass sie ermittelt.

Die Messerattacke ereignete sich nahe den ehemaligen Redaktionsräumen des Satiremagazins „Charlie Hebdo“. Mindestens zwei Menschen seien verletzt worden, sagte die Polizeipräfektur der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Zwei Personen wurden Berichten zufolge festgenommen. Die zweite Person wurde im Bereich der Metrostation Richard-Lenoir in Nähe des Tatorts festgenommen, wie mehrere französische Medien am Freitag übereinstimmend berichteten. Ein erster Verdächtiger war nahe des Place de la Bastille festgenommen worden.

Der Bereich im elften Arrondissement der Hauptstadt war komplett abgesperrt, wie ein dpa-Reporter berichtete. Auch die Schulen im Umkreis wurden vorsichtshalber abgeriegelt. Tausende Schüler in drei Stadtvierteln im Zentrum von Paris durften ihre Schule vorerst nicht verlassen, sagte der Bezirksbürgermeister Ariel Weil der Nachrichtenagentur AFP am Freitag.

Betroffen seien Schüler aller Jahrgänge, aber auch Kindergarten-Kinder. Auch städtische Einrichtungen und Sporthallen sollten demnach geschlossen werden.

Frankreichs Premierminister Jean Castex erklärte, dass eine Krisensitzung einberufen worden sei.

Derzeit läuft in Paris ein Prozess gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrorserie im Januar 2015, bei der auch die Redaktion von „Charlie Hebdo“ attackiert wurde. Das Magazin hatte zuletzt erneut Mohammed-Karikaturen veröffentlicht und ist daraufhin wieder bedroht worden. (AFP, dpa)