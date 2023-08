Zwei Weizensilos betroffen Mehrere Verletzte bei Explosion im türkischen Hafen Derince

Bei einer Explosion in einem Hafen im Bezirk Derince in der Türkei sind gegen 14:40 mehrere Menschen verletzt worden. Rettungsdienste und Sicherheitskräfte eilten in das etwa 75 Kilometer südöstlich von Istanbul gelegene Gebiet, wie der Staatssender TRT am Montag berichtete.

Fünf bei der Explosion verletzte Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der türkischsprachige Ableger des Nachrichtensenders CNN berichtet, dass die Zahl der Verletzten inzwischen auf 10 gestiegen sei. Zwei davon seien schwerverletzt.

Weiter heißt es in dem Bericht, die Explosion sei auf die Wechselwirkung chemischer Substanzen zurückzuführen.

Die Explosion soll sich in einem Getreidesilo ereignet haben. Ein zweites Silo soll ebenfalls betroffen sein. Videos in den sozialen Medien zeigten eine große Explosion und eine darauffolgende dichte Rauchwolke. (mit dpa)