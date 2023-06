Partnersuche mit 86 Jahren Hilde hat sich immer viel zu schnell verliebt

Einfach nur jemanden, der sie mal in den Arm nimmt. Jemanden, der die Zeit, die bleibt, ein bisschen bunter macht. Mit dem sie sich austauschen, spazieren gehen kann, so etwas. Viel ist es ja eigentlich nicht, was sich Hilde mit 86 Jahren wünscht. Oder gewünscht hat, bis vor Kurzem jedenfalls. Jetzt ist sie nun wirklich zu alt, findet sie. Hilde will nicht mehr. „Schluss, aus!“, ruft sie.

Ja, in der Lokalzeitung, da liest sie die Partneranzeigen schon noch, aber ob da wirklich nochmal einer dabei ist? Das sind ja auch schon alles alte Männer. Mit dicken Bäuchen und tiefen Falten, meint sie. Falten hat sie zwar auch, aber ihre Stimme trägt eine Jugendlichkeit, gerade wenn sie von der Liebe erzählt. „Ich verliebe mich oft. Ich verliebe mich schnell. Und irgendwo habe ich dann doch was falsch gemacht, glaube ich. Ich weiß es nicht.“

Sie ist gerade mal 19, als sie den schönen Gerd trifft. 1957 ist das. Mit ihrer Schwester besucht sie die Silvesterparty in ihrer Stadt im Sauerland. Gerd, groß und blond, kommt aus der gleichen Stadt, doch jetzt lebt er in Stockholm. Er ist Architekt. Weltgewandt erzählt er von den Häusern, die er gebaut hat. Hilde ist selbst hochgewachsen, blonde Haare, Stupsnase. „Du siehst aus wie eine Schwedin“, sagt Gerd ihr an dem Abend und lädt sie nach Stockholm ein. Hilde fühlt sich geschmeichelt. Schweden, Gerds Leben, das alles hallt verheißungsvoll in ihren jungen Ohren.