Philosoph fordert „Freiheit for Future“ Wir brauchen Verantwortung, keinen Egoismus!

Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Hier unten, auf dem Boden der Tatsachen, bin ich direkt so frei, mich für den Ohrwurm zu entschuldigen. Wobei wir, bei genauer Betrachtung, seit geraumer Zeit in ernsthaft Reinhard-Mey-schen Zeiten leben: Die Freiheit, sie wird leidenschaftlich besungen! Allerspätestens seit Corona ist jedoch niemandem mehr so richtig klar, was dieser hehre Begriff überhaupt bedeuten soll. Wovon das liberale Lied handelt. Und ob es nicht vielleicht verboten gehört.

Jan Skudlarek ist Philosoph und Autor. Wenn er nicht gerade anderen den Freiheitsbegriff verbietet, hängt er in Berliner Kneipen oder auf Instagram rum. Sein neues Buch „Wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht. Streitschrift für ein neues Wir“ ist bei Tropen erschienen.

Der gute alte Freiheitsbegriff – irgendwo zwischen Böllerverbot, Tempolimit und Klimageklebe ist er in eine manifesten Identitätskrise geschlittert, ist aus allen Wolken gefallen, hat sich verabschiedet in die Midlifecrisis. Plötzlich ist niemandem mehr klar, was noch geht und was nicht. Was man „noch sagen darf“ und womit man sich zum Affen macht, sich herauskatapultiert aus der zivilisierten Mitte.