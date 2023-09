Psychiaterin über Gruppenvergewaltigung „Alle sind in Partystimmung, plötzlich fängt einer an, an der Frau zu zerren“

Frau Saimeh, Sie sind forensische Psychiaterin und waren Gutachterin in einigen der bekanntesten Prozesse der vergangenen Jahre; unter anderem beim Serienmörder von Bremerhaven sowie dem Siegauen-Vergewaltiger. Seit einigen Monaten häufen sich Berichte über Gruppenvergewaltigungen. Besonders ein Fall im Görlitzer Park in Berlin sowie zwei auf Mallorca begangene Gruppenvergewaltigungen haben Aufmerksamkeit erregt. Können sich Frauen noch sicher im öffentlichen Raum bewegen?

Solche in der Gruppe begangenen sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen haben in der Tat in den vergangenen Jahren zugenommen. Genau genommen sehen wir in den Jahren 2017 bis 2022 eine Verdopplung dieser Delikte. Grundsätzlich sind aber nur rund zwei Prozent aller angezeigten Straftaten Sexualdelikte. Und davon wiederum wird nur ein sehr kleiner Teil von mehreren Tätern begangen.